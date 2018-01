Queima de fogos e otimismo de Arthur marcam a virada na Ponta Negra

Muita animação e grandes expectativas tomaram conta da noite de Réveillon na Praia da Ponta Negra, localizada na zona Oeste. O ponto turístico mais tradicional de Manaus recebeu milhares de pessoas que foram acompanhar a queima de fogos de artifício. O show piromusical teve dez minutos de duração e marcou a entrada de 2018 com um espetáculo de luzes e música.

Manauenses se reuniram para acompanhar a queima de fogos na Ponta Negra | Foto: Marcelo Cadilhe





Ao todo, foram seis toneladas de fogos de artifício que tornaram as primeiras horas do ano inesquecíveis para os manauenses. Dispostos em três balsas atracadas na orla da praia, os fogos sincronizavam com a batida das músicas. Os manauenses acompanharam a mensagem de fim de ano feita pelo prefeito Arthur Neto, que também realizou a contagem regressiva para a virada do ano.





Segundo Arthur, o ano de 2017 é tido com uma avaliação positiva para o trabalho realizado pela prefeitura de Manaus.

"Manaus muito organizada e com muito crédito, onde o país todo respeita pelo esforço fiscal realizado neste ano", disse. As previsões para a prefeitura também são otimistas e seguem com boas expectativas para o prefeito. "Espero coisa ainda melhor. A arrecadação está subindo e o cinto está apertando, já avisei todos os secretários, inclusive", afirmou.

Ao todo, foram seis toneladas de fogos de artifício utilizadas na virada deste ano | Foto: Marcelo Cadilhe





Já o ano de 2018 foi definido por Arthur em uma palavra. "Vai ser um ano brilhante. Vamos economizar para sobrar dinheiro para investimento", afirma. "O Brasil vai sentir a necessidade e a obrigatoriedade de discutir sua principal região, que é a Amazônia e, consequentemente, Manaus".

Atração nacional

Após a contagem regressiva e a tradicional queima de fogos, a atração nacional Raça Negra tomou conta do palco. Relembrando canções que fizeram sucesso nesses 30 anos de carreira, a banda embalou as primeiras horas de 2018 dos manauenses com grande estilo e descontração.

