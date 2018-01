Mais de 30 mil pessoas lotam Parque do Urubuí em festa de Réveillon

O público acompanhou a queima de fogos ao som do grupo Pixote | Foto: Miquéias Lima/Asscom PF

Mais de 30 mil pessoas lotaram o Parque do Urubuí, em Presidente Figueiredo (distante 118 km de Manaus), na noite deste domingo (31) para comemorar a chegada de 2018. Ao som do grupo Pixote, além de artistas regionais, o público também acompanhou a queima de fogos, que durou em torno de 10 minutos. A festa foi promovida pela prefeitura do município.

Às 20h, a primeira atração atração a subir no palco foi o DJ DS Inabalável, seguido do cantor sertanejo Edu Guedes. Às 23h, foi a vez do grupo Pixote, que realizou, juntamente com o público presente, a contagem regressiva para receber o novo ano. A partir de 1h da madrugada, a Bateria da Escola de Samba Reino Unido continuou a agitar o público. A banda Forró Na Moral e o DJ Pop fecharam a festa da noite da virada.

Desde o início da semana, a cidade recebeu um grande número de visitantes, que permaneceram no município para festejar o Réveillon.

O prefeito Romeiro Mendonça avaliou que a festa da virada de ano foi bem recebida por todos. “Nós recebemos o ano de 2018 com muita energia positiva, em mais um evento bem-sucedido. Nosso trabalho à frente da prefeitura continuará com ainda mais dedicação para continuar divulgando o nosso município e promovendo muita diversão ao longo de todo o calendário de festas”, afirmou.

A festa foi promovida pela prefeitura do município | Foto: Miquéias Lima/Asscom PF

Neguinho da Beija-Flor

A partir das 13h do dia 1°, o sambista Neguinho da Beija-Flor vai animar o Parque do Urubuí em clima de Carnaval, com uma seleção de sambas que marcaram a sua carreira à frente da agremiação de Nilópolis (RJ).

Comércio movimentado

Desde a última quarta-feira (27), a Secretaria Municipal de Cultura e Eventos (Semculte) reuniu com permissionários do Parque do Urubuí, com o objetivo de reafirmar o compromisso da prefeitura em beneficiar os comerciantes locais.

“Quando nós realizamos um evento deste porte, nosso maior compromisso é movimentar a economia, para que comerciantes dos diversos segmentos possam aumentar sua lucratividade. Nos últimos dias, o que se viu foi um grande fluxo de turistas visitando nossos pontos turísticos e consumindo nossos serviços”, ressaltou Walter Yallas, secretário de Cultura e Eventos.

