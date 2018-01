Bloco das Peruas leva alegria para multidão nas ruas da Aparecida

O bloco das Peruas animou os moradores da Aparecida, Zona Centro-Sul, na tarde desta segunda (1º). Realizado tradicionalmente nas ruas do bairro, o evento acontece há 30 anos e marca o início da temporada carnavalesca na comunidade que também abriga o Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida (Gresmia). Conforme organizadores do evento, mais de mil pessoas compareceram à edição deste ano.



Plumas e paetês deram o tom das vestimentas. Durante o evento, homens se fantasiam de mulher e saem em passeata estilo bloco de Carnaval levando sorrisos a quem presencia. “Eu moro no Centro, mas venho todos os anos com um grupo de amigos. É o único bloco de Carnaval que a gente se diverte de verdade, nunca vi brigas, pelo contrário, sempre vejo as pessoas felizes, mostrando que realmente vieram para se divertir", disse o bailarino Janderson Silva, de 26 anos.

Janderson (esquerda de cabelo loiro) posa ao lado dos amigos. | Foto: Márcio Melo

Este ano, Janderson foi ao bloco fantasiado de anjo, com outras quatro pessoas. "Ano passado viemos de princesas da Disney e todo mundo gostou. É sempre assim, as pessoas até param a gente para tirar fotos. É bem divertido", completa o bailarino.



Uma das moradoras que sempre acompanha o evento com o filho e o marido, é a fisioterapeuta Lauriê Renata de Oliveira. Ela explica que se diverte no bairro em que se criou e aproveita para passar na casa da mãe, a funcionária pública Rosanira Alves da Cruz. "Minha mãe mora aqui há anos. Só saí daqui porque me casei e fui para outro bairro, mas tenho muitos amigos aqui e sempre estou por aqui. O bloco das Peruas realmente é um bloco que ainda mostra o verdadeiro sentido do Carnaval", diz a fisioterapeuta que estava com os amigos.

Leia também: Mais de 30 mil pessoas lotam Parque do Urubuí em festa de Réveillon

De acordo com a auxiliar administrativa Débora Cordeiro, que também é uma das moradoras que participa do bloco desde a primeira edição, o evento foi planejado a fim de marcar os preparativos para o desfile oficial da Mocidade Aparecida, no sambódromo de Manaus.

"Podemos citar alguns moradores ilustres que deram início ao bloco, como o Ovídio, Mazito, Wellington (Peixe-boi), entre outros. O bloco tenta resgatar o que há de melhor no Carnaval, uma vez que estamos perto da época do desfile. Saímos às ruas em carreata e passeata cantando e dançando. Muita gente vem de outros bairros para se divertir conosco", diz a administradora, ao listar músicas de marchinhas como "Cidade Maravilhosa", "A Jardineira", "Ó Abre Alas", "Cabeleira do Zezé", "O Teu Cabelo Não Nega" e "Mamãe Eu Quero", que embalam a festa.

Além dos desfiles em que homens se caracterizam de mulher, Débora explica que há 19 anos, um grupo de moradores se reuniu para, além de desfilar, jogar uma partida de futebol, com as vestimentas femininas. "Já existia o bloco das Peruas e há quase 20 anos, o Fabrício Nascimento, o Duda Pacheco, o César Prado e alguns outros amigos decidiram criar a partida 'Vasco e Flamengo' para fazer com que o bloco fosse ainda mais animado com a outra paixão brasileira que é o futebol", cita.

Casal se diverte ao som das tradicionais marchinhas. | Foto: Márcio Melo

O bloco sai, tradicionalmente, da rua Bandeira Branca, passa pela rua Coronel Salgado, segue pela Ramos Ferreira e Wilkens de Matos, sobe a Monsenhor Coutinho, e ainda passa pelas ruas Xavier de Mendonça, Gustavo Sampaio retornando para a praça do bairro, que também leva o nome de Bandeira Branca.







Leia mais:



Suspeito tenta cortar a cabeça de homem morto a tiro no Santa Etelvina



Mais de 40 mil pessoas comemoram a chegada de 2018 em Parintins

Manauenses aproveitam a Ponta Negra no primeiro dia de 2018