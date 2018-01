Novidades da música amazonense para o ano de 2018

A música amazonense tem ganhado cada vez mais destaque no cenário artístico nacional, a exemplo de outras manifestações culturais do Estado, que também tem superado as barreiras geográficas do Amazonas.

Indiferente ao gênero ou ao estilo, vários músicos e cantores tem conquistado seus espaços em palcos até mesmo fora do Brasil. O ano de 2018 marcará a história de muitos de nossos artistas, seja com a participação em festivais nacionais, internacionais e até mesmo o lançamento de novos álbuns em CD e/ou DVD.

Dentre os destaques para este ano está o lançamento do novo álbum do Grupo Gaponga. O material só deverá ser lançado no mês de outubro, mas já está em fase de produção. A originalidade do trabalho desenvolvido pelo quinteto, com instrumentos acústicos confeccionados pelos próprios artistas, feitos com cuias, sementes, ouriços, troncos de palmeiras e outras matérias-primas encontradas na região amazônica, são o diferencial do trabalho.

O objetivo do projeto, de acordo com Celdo Braga, é “disseminar o gosto e a valorização do que é nosso”, referindo-se às riquezas culturais amazônicas.

| Foto: Divulgação

Outro grande nome da música amazonense que também lançará um novo álbum em 2018 é o cantor Nicolas Jr. Conhecido por suas canções que tratam da cultura e dos costumes locais, sempre de forma “bem-humorada”, o artista prepara o CD “História e Geografia do Amazonas”.

O trabalho deverá conter 20 faixas inéditas que estão sendo compostas por Nicolas, a partir de uma pesquisa desenvolvida juntamente com grupos de estudos ligados à Secretaria Municipal de Educação (Semed). Para lançar o projeto, no final do ano passado o cantor apresentou a música “Municípios”, formada apenas com os nomes dos 62 municípios do Amazonas.

| Foto: Divulgação

Sucesso nacional e internacional

Quem já entrou em 2018 com grande expectativa é a Luneta Mágica. A banda foi confirmada como uma das atrações do Lollapalooza Brasil deste ano. Hoje o festival é considerado um dos maiores do brasil.

A banda é formada por Eric Omena na guitarra e vocais, Eron Oliveira na bateria, Daniel Freire no baixo, Victor Neves nos teclados e Pablo Henrique Araújo, também na guitarra e vocais.

A banda se prepara ainda para seu primeiro show internacional, que deverá acontecer em Austin, no Texas, Estados Unidos. A banda amazonense foi confirmada na programação da próxima edição do ‘SXSW Music Festival’, que acontece de 12 a 18 de março.

