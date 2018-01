‘Férias no museu’ movimentará o Palacete Provincial

Em janeiro, o Palacete Provincial estará com a programação especial “Férias no museu”, que reunirá visitas teatralizadas, exibição de vídeos e um dia dedicado ao universo “geek”. Todas as atividades serão gratuitas.

No espaço - que abriga a Pinacoteca do Estado e os museus de Numismática, Tiradentes, da Imagem e do Som (Misam) e de Arqueologia do Amazonas - haverá visitas teatralizadas todas as terças e sextas-feiras do mês, das 9h às 14h, quando um personagem caracterizado receberá os visitantes e os conduzirá pelos museus.

Leia também: Mais de 30 mil pessoas lotam Parque do Urubuí em festa de Réveillon

De acordo com a diretora de museus da SEC, Cléia Viana, o “Férias no museu” vai garantir muita diversão e conhecimento.

“Será um período especial das férias escolares. Os pais podem trazer suas crianças para participar das atividades que preparamos, assim elas aprendem e se divertem. A programação reunirá alegria e diversão para substituir a rotina das visitações”, comenta.

Um dos destaques da programação é a “numismática em vídeos”, que exibirá, diariamente, curiosidades acerca das moedas do acervo. A seleção de vídeos sobre a temática do museu será exibida em sistema de TV.

‘Pintando o 7’

Nos dias 18 e 19, às 10h, acontecerá o “Pintando o 7 no Palacete”, com a participação dos alunos do AteliRê – Escola de Arte. A atividade será realizada na Pinacoteca e estará aberta ao público em geral.

Na dinâmica, os participantes farão o circuito de visita da Pinacoteca, no qual o guia apresentará uma obra específica, contará a história, explicará sobre o significado e as técnicas utilizadas na pintura. No final, os alunos farão uma releitura da obra.

Já no dia 20, das 9h às 19h, o Misam receberá o “Universo Geek Museu”, evento que vai contar com palestras temáticas, anime day, RPG, desfile de cosplay e apresentação de bandas.

“Serão muitas atividades o dia inteiro, e vamos ocupar outros espaços do Palacete, entre eles os corredores, o auditório e a área externa onde as bandas se apresentarão”, adianta Judson Dantas, diretor do Misam.

Serviço

“Férias no museu” no Palacete Provincial

Data/hora: Visitas teatralizadas todas as terças e sextas, das 9h às 14h; “Pintando o 7 no Palacete”, dias 18 e 19, às 10h; “Universo Geek Museu”, dia 20, das 9h às 19h

Local: Palacete Provincial – Praça Heliodoro Balbi, Centro

Entrada Gratuita





Edição: Wallace Abreu

Leia mais:



Suspeito tenta cortar a cabeça de homem morto a tiro no Santa Etelvina



Mais de 40 mil pessoas comemoram a chegada de 2018 em Parintins

Manauenses aproveitam a Ponta Negra no primeiro dia de 2018