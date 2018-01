Primeiro navio de 2018 chega a Manaus neste domingo

O primeiro navio que atracará no Porto de Manaus em 2018 será o M/S Prinsedam, neste domingo (7) às 10h. A embarcação integra a Temporada de Cruzeiros 2017/2018 e trará a bordo mais de mil turistas, entre tripulação e passageiros.

O receptivo aos turistas será feito pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) com o apoio da Polícia Militar. No desembarque serão prestadas orientações aos viajantes e a distribuição de guias bilíngues e artesanatos indígenas por agentes dos Centros de Atendimentos ao Turista (CATs).

A embarcação de bandeira holandesa esteve na capital amazonense pela última vez em dezembro do ano passado e ficará na cidade até o dia 08 de janeiro às 16h. O próximo navio da temporada a chegar a Manaus será o M/S Hamburg MTW Wismar que chegará no dia 09, às 19h e partirá no dia 10, às 18h30.

