Boi Garantido faz festa no aniversário de Lindolfo Monteverde

Comemorar o aniversário do mestre Lindolfo Monteverde é motivo de festa nesta terça-feira (2) para a nação vermelha. Com apoio da Associação Folclórica Boi Garantido, o criador do Boi do Povão vai ser homenageado com um grande evento no Curral Tradicional da Baixa de São José, em Parintins.

A programação inicia às 19h30 com a apresentação dos itens mirins do boizinho da Baixa. Na sequência, vão se apresentar o grupo Toada de Roda, o cantor Patrick Nayro e o apresentador oficial do Garantido, Israel Paulain, cantando toadas antológicas e atuais. O evento também vai contar com a presença da Batucada, Comando Garantido, Garantido Show e itens oficiais do boi.



Segundo a presidente da Associação, Suzan Monteverde, que é bisneta de Lindolfo, a comemoração do aniversário de seu bisavô é a forma encontrada para celebrar a memória do Mestre, a tradição de brincar de boi e rememorar a Baixa do São José como berço encarnado do Garantido.

"A festividade vem celebrar o aniversário de uma personalidade icônica, mestre Lindolfo Monteverde, do Boi bumbá de Parintins, que tanto contribuiu com a sua criação, seus versos, suas músicas para uma brincadeira folclórica que abarcou milhares de corações. Nada mais justo que comemorar essa pessoa importante para a nossa cultura amazonense", ressaltou.

De acordo com Camila Monte Verde, vice-presidente da Associação, a gestão visa manter a Tradição de festejar o Aniversário de Lindolfo, como todos os anos vem sendo feito. "Toda a família se reúne em prol de organizar essa festa da melhor maneira possível.

Acreditamos que este evento é de extrema importância para relembrar todo o legado cultural deixado pelo mestre Lindolfo Monteverde. O que começou como uma brincadeira, hoje é um dos maiores espetáculos a céu aberto e não poderíamos deixar essa data passar em branco", explica.

O presidente do Boi Garantido Fábio Cardoso convida toda nação vermelha salientando a parceria estabelecida com a Associação Cultural Lindolfo Monteverde. "É só o começo de um trabalho conjunto que não temos dúvida, será salutar para o nosso Boi", concluiu.

Edição: Wallace Abreu

