Amazonense é eleita Musa da Unidos da Tijuca no RJ

Quando a amazonense Mayla Jessika Liarte compareceu a um evento da Escola de Samba Unidos da Tijuca ela não imaginava que seria escolhida como musa do Carnaval 2018. Através de um concurso realizado em dezembro, Mayla competiu com outras 14 mulheres pelo posto de destaque da agremiação carioca. No último sábado (30), a amazonense ficou no primeiro lugar do concurso e conta um pouco de como está sendo a experiência de estar no maior carnaval do país.

"Eu fui em uma festa da Tijuca e, quando comecei a sambar, algumas pessoas me viram, elogiaram e me convidaram para participar desse concurso", diz Mayla. A amazonense se mudou para o Rio de Janeiro em março de 2017 em busca de novos rumos e caiu de pára-quedas no Carnaval mais tradicional do país. "Eu tive apenas um mês e meio para me preparar para esse concurso e foi muito gratificante ganhar".

Amazonense Mayla Jéssika, musa da Unidos da Tijuca | Foto: MARCIO MELO

Com apenas 26 anos, Mayla já tem uma trajetória invejável no meio do samba. Além de ter dançado durante dez no Boi Garantido, também foi rainha de bateria da Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida por cinco anos. Mayla também é filha do mestre de bateria Saúba, da Unidos da Alvorada, e é figura conhecida no meio musical amazonense.

Apesar de sua popularidade, a amazonense afirma que o cenário do samba local não é muito reconhecido no Rio de Janeiro. "Muitos questionavam se havia carnaval em Manaus, muitos só lembravam do festival folclórico", conta Mayla. Ela viu, então, a oportunidade de mostrar que o amazonense também possui gingado e muito samba no pé. "Os cariocas falam até que o meu estilo de samba é diferenciado, que tem alguma coisa diferente", diz.

Os critérios utilizados para a escolha da nova musa foram beleza, simpatia e, claro, samba no pé. Mayla promete fazer bonito ao desfilar na Marquês de Sapucaí em fevereiro. "A Tijuca é muito família e me abraçou de um jeito bastante acolhedor, então vou corresponder à altura no Carnaval", diz a amazonense.

Amazonense Mayla Jéssika, musa da Unidos da Tijuca | Foto: Reprodução

