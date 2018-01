Bruna Marquezine oferece vestido para fã e internet pira

Atriz passou o réveillon em Fernando de Noronha. | Foto: Raul Aragão/Reprodução





A atriz Bruna Marquezine atendeu ao pedido de uma seguidora no Instagram nesta terça-feira (2), apoós fazer uma publicação mostrando o vestido que usou para romper o ano de 2017 em Fernando de Noronha.



A peça assinada pela estilista Helo Rocha chamou atenção da fã, que pediu a roupa para usar em sua festa de noivado. "Um vestido desses para o meu noivado e eu serei a pessoa mais feliz do planeta. Até ano que vem eu compro, se Deus quiser", escreveu a fã. "Ele tá meio sujo na barra... não sei se dá para sair... mas se quiser...", respondeu Marquezine.



Após isso, Bruna ganhou muitos elogios dos fãs. "Que atitude linda, por isso você merece todo esse sucesso", escreveu uma admiradora. "Gente, como não amar essa garota? Deus abençoe infinitamente e afaste de todo olho mal", digitou outra. "No meio artístico você é uma das que eu mais admiro, juntamente com a Fernanda Souza. Duas pessoas de coração enorme", comentou um seguidor.



Marquezine comemorou o réveillon na Pousada Maria Bonita, localizada no arquipélago do litoral nordestino. Ela foi fotografada trocando beijos com Neymar na madrugada do último domingo.



No primeiro dia de 2018, o jogador publicou uma foto em seu perfil no Instagram em que aparece dando um selinho na atriz. “Quando vi, já estava nos teus braços… love you pretinha”, escreveu na legenda.

