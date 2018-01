Gloman realiza audição para coral em Manaus com aulas gratuitas

Os coralistas terão aulas de técnica vocal voltada ao canto lírico com a professora Amanda Aparicio, | Foto: Reprodução

A Fundação GLOMAM realizará no dia 27 de janeiro, audição para o Coral Infantil em Manaus. Após aprovação dos candidatos, as aulas serão realizadas aos sábados, de 14 às 16h, no Condomínio Maçônico Delta, de forma gratuita.



Para a audição o aluno deverá ter entre a faixa etária de 7 a 14 anos, e que tenha aptidão para o canto. O candidato deverá preparar uma canção de livre escolha para cantar para a banca de professores no dia da audição.

As inscrições serão feitas no local da prova, uma hora antes do inicio da audição. A banca será formada pelos professores do Coral e um professor convidado.

Os coralistas terão aulas de técnica vocal voltada ao canto lírico com a professora Amanda Aparicio, Maestrina e preparadora vocal do coral. Terão também aulas de expressão corporal e passagem de repertório.

De acordo com a assessoria, no Coral, as crianças irão aprender músicas diversas, envolvendo musica clássica, cantigas de roda, repertório infantil e música popular brasileira.

O Endereço da Gloman Av. Mário Ipiranga, número 1689, Adrianópolis, próximo ao Detran.

Mais informações: 99212 – 7972 ou 98219-1891.

Serviço:



Audição para Coral Infantil da Fundação Gloman



Data: 27 de janeiro

Horário: 14 às 16 horas

Faixa Etária: 7 a 14 anos

Local: Avenida Mário Ipiranga, 1689

Inscrição e aulas: gratuitas

Mais informações: 99212-7972 e 98219-1891





