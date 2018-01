Vivian Amorim pode ser a nova repórter do BBB 2018

A amazonense Vivian Amorim estaria cotada para ser uma das repórteres para a edição 18 do Big Brother Brasil 2018. A divulgação sobre dois repórteres que vão compor a equipe do programa ainda é um mistério, no momento só há especulações, mas a informação foi adiantada pelo Portal Extra.

O "burburinho" vem repercutindo nas redes sociais e depois da saída de Rafael Cortez da emissora, o "boatos" se espalharam ainda mais. De acordo com o site, o contrato com as duas pessoas foi assinado na última semana de dezembro de 2017.



O público tem apostado que uma das pessoas seja a amazonense Vivian Amorim, vice-campeã do BBB17.





