Prorrogado prazo para apoio ao desfile das escolas de samba de Manaus

As agremiações e escolas de samba de Manaus têm até a próxima sexta-feira (05), para apresentarem suas propostas e concorrerem ao edital de chamamento público nº 010/2017 que concede apoio financeiro para a execução de desfile das escolas de samba do grupo Especial, “A”, “B” e “C”, no Carnaval 2018.

O edital lançado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) foi publicado na edição 4.255 do Diário Oficial do Município (DOM) do dia 30 de novembro e também pode ser consultado no Portal Viva Manaus pelo link http://bit.ly/escolasdesamba2018.

O apoio será dividido em quatro categorias totalizando até 26 escolas de samba | Foto: Divulgação

O apoio será dividido em quatro categorias totalizando até 26 escolas de samba, sendo R$ 99.582 mil para o Grupo Especial (oito escolas); Categoria 2 - Escolas de Samba do Grupo “A”: até R$ 60.856 mil (sete escolas); Categoria 3 - Escolas de Samba do Grupo “B”: até R$ 38.727 mil (seis escolas) e Categoria 4 - Escolas de Samba do Grupo “C”: até R$ 16.597 mil (cinco escolas).

Assim como em 2017, o edital de apoio ao Desfile 2018 é baseado na Lei nº 13.019/2014 e o Decreto Federal nº 8.726/2016, que considera as agremiações carnavalescas como Organizações da Sociedade Civil (OSCs). Assim, poderão participar as escolas de samba integrantes do desfile oficial, conforme regulamento oficial do grupo ao qual pertencem e resultado do desfile do ano anterior.

As propostas deverão ser entregues no Protocolo da Manauscult, das 8h às 14h, em envelopes fechados, contendo a identificação do proponente e informações de contato. Dentro do envelope deve constar toda a documentação exigida pelo edital, conforme o item nº 4.

