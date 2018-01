Noite de samba com Randerson Couto, no Axerito, nesta quinta-feira

O Axerito Bar já chega em 2018 trazendo o clima pré-carnaval a partir desta quinta (04), com Randerson Couto comandando o 'Esquenta Bloco do Axerito’. A programação iniciará às 20h30 com couvert no valor de R$20 por pessoa.

Randerson, que já faz parte das atrações da casa, fala que a noite promete ser de muita alegria. “Vamos cantar muita swingueira, axé, marchinhas de Carnaval e samba enredo", disse o cantor.

O bar preparou uma estrutura para recepcionar seus clientes e dará uma pequena demonstração do que será o 'Bloco do Axerito', que acontecerá no sábado de Carnaval. Já entrando no clima de folia, o bar também contará com várias promoções de cervejas neste dia.

O Axerito, fica na Rua Tirza Carvalho, 40, bairro Adrianópolis. O bar funciona todos os dias a partir das 18h com muita cerveja gelada, música ao vivo e um cardápio assinado especialmente pelo chef Babu Loureiro, trazendo os melhores sabores nordestinos para a noite manauara.

Serviço

O quê: Esquenta 'Bloco do Axerito'

Onde: Rua Tirza Carvalho, 40, Adrianópolis

Quando: Quinta (04) - a partir das 18h

Atrações: Randerson Couto

Quanto: Couvert - R$ 20 (por pessoa)





