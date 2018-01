Arena Pub reúne bandas de forró para relembrar sucessos de 2017

Na primeira edição do “Forró do Netão” de 2018, os forrozeiros vão participar de uma ‘retrospectiva’ musical. Nesta quinta-feira (04), as atrações do dia vão relembrar os maiores hits do ano passado, que agitaram as edições da festa. As bandas Meu Xodó, Xiado da Xinela e Gang do Forró, sobem ao palco da Arena Pub, a partir das 21h. A casa noturna fica na entrada do shopping Arena Mall, na Av. Pedro Teixeira, nº 219, bairro Dom Pedro.

O acesso é liberado até 23h, após esse horário, passa a custar R$ 30 (mulher) e R$ 40 (homem). Os pagantes terão direito a disfrutar de um open bar, com cerveja e caipirinha liberadas até às 03h da manhã. A taxa da ‘rolha’ (entrada com uma garrafa de Whisky ou Vodka de até 1L) vai custar R$ 30 até 23h.

No repertório do show dessa noite, a Meu Xodó vai animar a galera com os hits “Mais cuidado mano” (em parceria com Luciano Kikão), “Dá chandon pra ela” e “Senta e relaxa”. Já a Xiado da Xinela vai relembrar seus sucessos autorais como “Eu vou seguir sem você”, “Princesa do meu coração” e “Só no contatinho” entre outros, que tocaram bastante nos ‘paredões’ automotivos em 2017.

SERVIÇO

O QUÊ: 1º Forró do Netão de 2018 com Meu Xodó, Xiado da Xinela e Gang do Forró

QUANDO: 04/01 (Quinta-feira)

QUANTO: Entrada liberada até 23h, após R$ 40 (homem) / R$ 30 (mulher) com direito a Open Bar

ONDE: Arena Pub – Av. Pedro Teixeira, 219 – Dom Pedro – Zona Centro-Oeste (Entrada do Shopping Arena Mall, ao Lado da Japurá Pneus)

HORÁRIO: 22h

INFORMAÇÕES: (92) 99154-4664





