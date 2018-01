'Arena safadão' em fevereiro no Sambódromo

O ano começa com o pé direito no quesito entretenimento e isso se deve ao fenômeno Wesley Safadão, que volta a Manaus com o novo projeto intitulado "Arena Safadão", um pré-carnaval que vai trazer também, para animar a festa, Bell Marques (eterno Chiclete com Banana) e Solange Almeida (ex-vocalista do Aviões do Forró), no dia 3 de fevereiro, no Centro de Convenções Sambódromo, localizado na avenida Pedro Teixeira, Flores, a partir das 19h.

No evento, Wesley cantará sucessos que o ajudaram a concretizar a sua carreira, como "Camarote" e as mais atuais como "Ar-condicionado no 15", "Sonhei que estava me casando" e "Ressaca de saudade", que já acumulam mais de 233 milhões de visualizações no Youtube.

Leia também: Novidades da música amazonense para o ano de 2018

Os ingressos já estão à venda e os valores variam de R$65 a R$720. A festa é uma realização da Fábrica de Eventos e os passaportes para conferir o show podem ser adquiridos no stand da Fábrica no Amazonas Shopping ou no site da produtora.

O evento já passou por algumas cidades do Brasil, e promete ser mais um sucesso dentre os projetos bem-sucedidos do cantor, como o "Garota Vip", o "Bloco Vai Safadão" e a festa "Garota White".

A cantora Solange Almeida é uma das cantoras mais ouvidas no último ano | Foto: Divulgação

Solange Almeida

Outra atração do "Arena Safadão" será a cantora Solange Almeida, ex-vocalista do grupo Aviões do Forró, que gravou com Wesley, em meados de 2017, a canção romântica "Se é Pra Gente Ficar". Os astros têm uma parceria de longa data e se conhecem há mais de 10 anos. No youtube o videoclipe já tem quase 50 milhões de visualizações.

Recentemente, a artista lançou três novas músicas na plataforma de streaming Spotify. Os singles "Bem melhor solteira", "Cachorro combina com cadela" e "Chora de Saudade" fazem parte do novo repertório autoral e também estão sendo executadas em seus shows.

Solange Almeida supera atualmente a marca de 1,5 milhão de ouvintes mensais e cerca de 178 mil seguidores em seu perfil no Spotify. É uma das cantoras brasileiras mais ouvidas dos últimos anos.

O ex-vocalista do Chiclete com Banana, Bell Marques | Foto: Divulgação

O axé de Bell Marques também agitará os manauenses com hits do Chiclete com Banana e outras músicas que fazem parte do repertório atual do artista.

No repertório “Diga que valeu”, “Não vou chorar”, 100% você” e “Voa, voa”. Bell Marques é conhecido pelo seu carisma, irreverência, e forte presença de palco. O cantor está em turnê pelo Brasil com o show ‘Só as Antigas’.

Tabela de preços - Site "Alô Ingressos" | Foto: Reprodução

Edição: Wallace Abreu

Leia mais:

‘Férias no museu’ movimentará o Palacete Provincial

Histórias, cheiros e sabores: conheça o Mercado Adolpho Lisboa no AM

Confira o planeta que irá reger 2018 e a previsão para cada signo