Sesc oferece atrações ao público infantil nas férias

A tradicional Colônia de Férias do Sesc Amazonas, neste mês de janeiro, promete grandes surpresas para as crianças. Novas brincadeiras dentro e fora d’água, gincanas, circuitos, jogos eletrônicos, passeio externo, baile de carnaval e atividades inéditas farão parte da programação da Colônia, que nesta edição ganha novo nome e passa a se chamar "Brincando nas Férias".

A novidade desta edição é a parceria com o Mesa Brasil, que oferecerá o MasterSesc Júnior, uma atividade que visa contribuir para a formação da personalidade e estilo de vida das crianças e promover a inserção de práticas alimentares saudáveis.

A alimentação, na semana de atividades, está incluída no valor da inscrição. Durante o Brincando nas Férias, os participantes receberão duas refeições diárias: almoço e lanche da tarde. As crianças receberão um kit com camisa, boné, agenda/bloco e squeeze, entregues no primeiro dia da programação. As atividades esportivas, culturais e de lazer ocorrerão no período das 8h às 17:30h.

O Brincando nas Férias ocorrerá na semana de 8 a 12 de janeiro, nos Parques I e II do Sesc Balneário, que fica localizado na avenida Constantinopla, 288, Alvorada. Crianças de 6 a 14 anos podem participar.

As inscrições podem ser feitas até o primeiro dia do evento, na Central de Atendimentos do Sesc Balneário. Para dependentes de comerciários, as inscrições custam R$ 250, para dependentes de usuários Sesc R$ 350 e, para conveniados, R$ 300.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3649-3750 ou no site www.sesc-am.com.br.

Edição: Wallace Abreu

