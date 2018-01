O ano de 2018, definitivamente, vai ser um grande ano para a cantora amazonense Hêmilly Lira. A artista, que atualmente mora no Rio de Janeiro, está em Manaus para iniciar a temporada de shows do Amazônia Golf Resort e está com novidades que deverão colocar a música amazonense nos holofotes do cenário nacional.

Hêmilly já é figura conhecida entre o público manauense, mas saiu daqui para trilhar objetivos maiores. No ano passado, foi para a capital carioca e gravou o single "Sigo em Frente", produzido por Max Viana, filho de Djavan. "Ele é um homem incrível e tenho muita gratidão pelo músico íntegro e acessível que ele foi ao me ajudar nesse projeto", diz a cantora.

Hêmilly Lira | Foto: Divulgação

Ela conta que conheceu Max enquanto jornalista, entrevistando-o em uma das visitas do músico a Manaus. "Nós trocamos contato nas redes sociais e, um tempo depois, quando eu estava procurando um produtor musical para essa música, ele se mostrou muito prestativo e eficiente", conta Hêmilly. Max foi o sinônimo de excelência musical que a cantora procurava para o single, disponibilizado em diversas plataformas digitais, como Spotify, YouTube e outros.

Para o ano de 2018, a cantora já prepara uma coletânea de singles, também produzidos por Max e outros produtores. "A ideia é colocar essas músicas tocando nas rádios de Manaus, Rio de Janeiro e o resto do país também", diz Hêmilly. "Quero que minha música seja ouvida além das fronteiras do Amazonas".

E a ambição da cantora amazonense não para por aí. Ela adianta com exclusividade um projeto pessoal que deve ser lançado no fim do ano. "A ideia é unir a música pop com instrumentos indígenas, mas por enquanto é só isso que posso revelar", brinca a cantora.

Cantora Hêmilly Lira fará show especial no Amazônia Golf Resort | Foto: Divulgação

Já em relação ao seu show no Amazonas Golf Resort, Hêmilly adianta que o repertório deverá agradar todos os gostos. Com canções que vão de Chico Buarque a Anitta, a apresentação vai dar nova roupagem a músicas pop, bossa, boi-bumbá, bolero, dentre outras. A cantora apresentaria inicialmente um show no sábado (6), mas a demanda foi tanta que o resort decidiu estender a apresentação para o dia seguinte também.

O Amazônia Golf Resort, localizado no km 64 da rodovia AM-010, é um resort no coração da Floresta Amazônica, com estrutura composta por uma moderna construção que une hóspedes e natureza, através de 115 amplas suítes, varandas projetadas para oferecer conforto e segurança, ampla área de esporte e lazer para crianças e adultos. Para quem quiser saber mais sobre as apresentações, horários e preços, basta entrar em contato através dos números (92) 3637-7000/7003 e 7008, Whatsapp: (92) 99147-0080 e e-mail reservas@amazoniagolf.com.br.

