Feijoada da Escola de Samba Ipixuna acontece neste domingo (07)

Carnaval batendo à porta e a Escola de Samba Ipixuna, de Manaus, já começa o ano promovendo muito samba no pé, com a "Feijoada Carnavalesca", que será realizada neste domingo, dia 7, a partir das 11h, na sede da Associação dos Moradores de Petrópolis, localizada na rua José Florêncio, sem número. A entrada custa R$10.

Esse ano o tema da escola, que já tem mais de 30 anos, abordará um dos sambistas mais conceituados de Manaus, Daniel Sales. Na ocasião será apresentado o enredo e o evento contará com a participação da Bateria Arretada do Tigre, com o mestre Iron, Banda Bello Encontro, Desfile dos protótipos das fantasias, casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira, Côrte Ipixuna, cantor Fernando Silva e convidados.

Leia também: Novidades da música amazonense para o ano de 2018



Daniel, além de ser uma referência no samba amazonense, é também respeitado no mundo do futebol. O também historiador e compositor é autor de 11 hinos de clubes do futebol amazonense, entre eles o América, Libermorro e o Princesa do Solimões, além de ter lançado o livro “É tempo de sambar”, que trata da história das escolas de samba de Manaus.

O autores do enredo "Daniel Sales: a Enciclopédia " são Iomar Japonês e Lene Rosas. Os compositores do Samba foram Aor Amorim, Marcos Almeida, Biro-Biro Quebra copos, Alcimar, Brenner LP, Iomar Japonês, Fellipe Junior, Sandro Roberto e Marquinhos Verçosa (In memoriam).

Daniel além de ser uma referência no samba amazonense, ele é também é respeitado no mundo do futebol | Foto: Arquivo Pessoal

Daniel Sales

O compositor é dono de 33 sambas-enredos oficiais gravados em várias escolas de samba de inúmeras categorias em Manaus, desde 1986. Desses sambas, em três ele foi campeão, sendo duas com as agremiações de grupo de acesso: Ipixuna (2000 e 2001) e a terceira com a Legião de Bambas (2015).

Daniel ainda tem em seu extenso currículo, 10 marchinhas gravadas de blocos irreverentes da cidade, como as bandas do Pau Mole da Betânia, do Cabelo do Coroado e Siriquepau do São Raimundo.

Ipixuna

A Escola de Samba Ipixuna foi criada em 1981 e a melhor colocação foi um terceiro lugar no carnaval de 1989. O maior destaque não está no título, mas sim no fato de a escola ter adotado como prática ao longo da trajetória, apresentar nos desfiles temas importantes sobre trabalhadores e negros.

O enredo 2018

O TIGRE DO SAMBA CHEGOU ÔÔ

COM O HISTORIADOR CULTURAL

DANIEL SALES, A ENCICLOPÉDIA

DO AMAZONAS NO CARNAVAL.

Sonhador predestinado em seu destino...

Um turbilhão de luz em seu caminho...

Os sons que ecoam pelo ar

São tambores da Ipixuna a rufar

E no mundo do conhecimento

De curumim a escritor de puro talento.

Rota da Felicidade

O amor vai prevalecer

És Bon Vivant da boemia

Do Norte, o Lamartine é você.

O pensador, Idealizador,

Vem do Berço do Samba

Com o dom musical

A homenagem ao Msc. genial.

VEM COM A ARRETADA BATERIA

VESTE TUA FANTASIA

QUE A POESIA E A CULTURA ESTÃO NO AR

VEM ALEGRAR TEU CORAÇÃO

VER TREMULAR O LINDO PAVILHÃO

Portela, o Azul e Branco é Caprichoso...

Sem Compromisso, Tucano de Ouro, Oh! minha escola querida...

Vem que É tempo de sambar...

O poeta vai desfilar...

Do samba, o Cientista popular...

Vitória do tricolor ôôô

Da internet Salles Gatto o pioneiro

Na ETFAM edificou...

O sonho que na UFAM realizou...

Hoje, meu samba é sua raiz...

Vem sonhar e ser feliz...

A VERDE E BRANCO

Vem mostrar aqui pro mundo inteiro

A obra desse grande brasileiro





Edição: Wallace Abreu

Leia mais:

‘Férias no museu’ movimentará o Palacete Provincial

Histórias, cheiros e sabores: conheça o Mercado Adolpho Lisboa no AM

Confira o planeta que irá reger 2018 e a previsão para cada signo