Fim de semana em ritmo de carnaval no Shopping Via Norte

Manaus - Uma maratona carnavalesca de 12 horas, com início previsto para às 17h deste sábado (06), com término previsto para às 5h do domingo (07), vai abrir o carnaval 2018 na Zona Norte da cidade, no Shopping Manaus Via Norte - Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, 3760, no Nova Cidade, na Zona Norte – com a ‘Banda do DJ Evandro’. A entrada é gratuita.

O evento acontece na área externa do estacionamento do shopping, tendo como principal atração da noite o show do DJ Evandro Jr e banda Xiado da Xinela.

Dj Evandro Jr | Foto: Divulgação

Ainda na programação, muito sertanejo com a dupla João Victor e Rodrigo, samba e pagode com Uendel Pinheiro, arrocha com Guto Lima e forró com os grupos musicais Rabo de Vaca, Ostentação do Forró, Xote Real, 100% Abusado e Xote com Pimenta.

“Vamos manter toda a folia de uma banda de rua, mas com a estrutura do Shopping Manaus Via Norte e a segurança de um evento fechado”, adianta o DJ Evandro Jr.

A entrada será gratuita, mas quem preferir curtir a banda num lugar privilegiado (com acesso e banheiros exclusivos) terá a opção de ficar na ‘Área VIP’ onde haverá dois acessos: com pulseira (R$ 20) e com camiseta da banda (R$40). As camisetas para a área VIP já estão à venda no Lanche do DJ Evandro Jr (Avenida Tefé, no Japiim). Mais informações pelo telefone (92) 98440-6710.

Piriguetes

Outra atração que deverá movimentar o fim de semana é o irreverente ‘Bloco das Piriguetes’, no Podium Arena da Amazônia, no domingo (07), a partir das 16h, até às 04h da manhã da segunda-feira (08).

Homens vestidos de mulher e o público em geral, trajando qualquer fantasia, terão a entrada liberada. Serão doze horas seguidas de festa com 12 atrações confirmadas, dentre elas o cantor Jardel Santos, Rogerinho da Bahia, Dj Layla Abreu, Dj Railson Santos, Banda Fuzuê, Misteriosas do Funk, Klinger Araújo, Banda Kurtsamba, Mc Tonelada, além da banda Forrozão Já Quero, que fará a gravação de seu DVD durante o evento. Direto de Salvador, a atração nacional Made in Black também fará parte da programação da folia momesca.

O evento é uma realização da Eco Music. Mais informações pelo telefone (92) 99371-4400.

Eduardo Dornelas | Foto: Divulgação

Muquiranas

O domingo vai ser de muita folia também no Copacabana Chopperia, com o lançamento do Bloco das Muquiranas. A tradicional folia do carnaval de Salvador chega a Manaus e promete muita diversão aos foliões a partir das 15h. Dentre as atrações a Banda Marrakesh, Banda Impakto, Hashtag3, Eduardo Dornelas, Angelo Márcio, Denis Salvador, Márcio Cigano, David Assayag e a dupla João Victor e Rodrigo.

A festa também pede que foliões do sexo masculino estejam vestido de mulher, e vice-versa. O Copa está localizado na Avenida do Turismo, 2666, bairro Tarumã.

