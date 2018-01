Últimos dias para a criançada se divertir no espaço 'Dora Aventureira'

Manaus - Além da decoração natalina alusiva a 'Dora, A Aventureira', o Shopping Ponta Negra também traz uma atração infantil com o tema desta animação da Nickelodeon. Até o dia 6 de janeiro, dois espaços recheados de atividades divertidas prometem ser o point da criançada que visitar o mall.

Localizados na praça de eventos e no hall de entrada do centro de compras, ambos no L1, os pequenos terão a oportunidade de se divertir gratuitamente nas oficinas educativas e brinquedos. Escorregador, pintura, desenho e artesanato são algumas das atrações destinadas à criançada que visitar o shopping.

