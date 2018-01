Chegada da Kamélia abre oficialmente o Carnaval de Manaus 2018

Manaus - Comemorando seis décadas de tradição, no sábado (06), a Boneca Kamélia chegará a Manaus abrindo oficialmente a folia momesca na cidade. A chegada da boneca está prevista para às 21h, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, zona Oeste, quando receberá a “chave da cidade”.

Considerada Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas, Kamélia fará sua carreata pelas ruas de Manaus até chegar ao Olímpico Clube, na avenida Constantino Nery, onde se dará inicio o baile da Chegada da Kamélia, às 22h.

Considerada Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas, Kamélia fará sua carreata pelas ruas de Manaus | Foto: Divulgação

Segundo o presidente do clube, Almério Botelho, a festa contará com a presença de escolas de samba e suas baterias, além de homenagens às personalidades locais.

Almério antecipou que um dos homenageados da noite será o vereador Arlindo Junior, que sancionou a lei n°1.722/2013, que institui no âmbito do município de Manaus o evento "Chegada da Kamélia" como a abertura oficial do Carnaval de Manaus.

SERVIÇO

O que: Baile da Chegada da Kamélia

Quando: Sábado (6 de janeiro)

Onde: Olímpico Clube

Horário: 22h

