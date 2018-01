Projeto oferece oficina com materiais recicláveis nesta sexta-feira

A colônia “De férias sim, nas ruas não” do projeto “Sinaleiras”, vem beneficiando diversas crianças, adolescentes e seus familiares com o desenvolvimento de atividades culturais. A atividade é promovida pelo Governo do Estado do Amazonas.

Desta vez, o projeto incluirá na programação uma oficina de materiais recicláveis na qual papelão, isopor e descartáveis serão reutilizados para a confecção de brinquedos.



A oficina será realizada, nesta sexta (05), na Escola Estadual Gilberto Mestrinho (rua Danilo Areosa, Colônia Antônio Aleixo), a partir das 10h, e será comandada pela gerente da Usina Chaminé, Edna Gomes.

Na ocasião, as crianças terão a oportunidade de aprender técnicas de confecção de brinquedos, apenas com a utilização de materiais recicláveis.

Todo o material foi arrecadado por meio de uma campanha realizada pela Secretaria de Cultura do Amazonas. De acordo com a responsável pela oficina, Edna Gomes, o projeto visa destacar a reciclagem e a reutilização de materiais como atitudes fundamentais para a sustentabilidade.

“Podemos transformar todos esses materiais em brinquedos ou até mesmo em objetos de decoração e, dessa maneira, minimizar o desperdício de produtos que prejudicam o meio ambiente. É um trabalho lindo, que além de ser bem feitor para a sociedade, irá beneficiar diversas crianças”, comenta.

Atividades culturais

A Secretaria de Estado de Cultura (SEC) está disponibilizando para a colônia de “De férias sim, nas ruas não” atividades culturais como dança, teatro, técnicas de desenho e circo, capitaneadas por professores do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

Edição: Wallace Abreu

