V8 Bar apresenta o 1º Grito de carnaval ‘Vem Verão’

Manaus - A festa ‘Vem Verão’ é o 1º Grito de carnaval de uma das casas mais badalada da cidade, a partir das 20h, desta sexta (5), no bar V8, localizado na avenida Efigênio Sales nº 1235 – Aleixo. No repertório o melhor do sertanejo universitário com a apresentação de nomes conhecidos da noite manauara, entre eles Kelly Mell, Eduardo Dornellas, Henrick Duarte e Edu Guedes.

Leia também: Novidades da música amazonense para o ano de 2018

O V8 bar é uma casa noturna, totalmente diversificada e oferece todo requinte e diversão das noites mais badaladas, em um ambiente revitalizado e com uma arquitetura moderna. Bares com bebidas e petiscos exclusivos, além de uma variada programação que inicia na quinta e vai até o sábado.



Edição: Wallace Abreu



Leia mais:

‘Férias no museu’ movimentará o Palacete Provincial

Histórias, cheiros e sabores: conheça o Mercado Adolpho Lisboa no AM

Confira o planeta que irá reger 2018 e a previsão para cada signo