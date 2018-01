2º Warm up da Endless Unity reúne grandes nomes da e-music regional

Manaus - A música eletrônica será pano de fundo para a reunião de arquitetura, solidariedade e gastronomia durante a segunda Warm up da Endless Unity, em Manaus. O esquenta acontece neste sábado (6), a partir das 22h, no Point 10, localizado ao lado do Fast Temaki, Parque 10 de Novembro. No jet set da festa, os Djs residentes da label, Felipe Litaiff e Urbano convidam nomes como Jorge Neto (residente House State) e Bess Maze (residente Abaré).

Além de ser uma balada de música eletrônica, a Endless tem um conceito diferenciado. A ideia é unir diversas atividades culturais e ainda arrecadar alimentos não perecíveis para doação. Neste segundo esquenta, a programação vai trazer Djs renomados na cena manauara com sets conceituais e autorais.

A estudante de arquitetura e urbanismo Loren Evelyn Pessoa, que tem inserido seus estudos em produções de estruturas efêmeras para palcos de eventos na cena eletrônica, assina o projeto arquitetônico cenográfico da Endless Unity. O público que for ao evento terá acessível a gastronomia japonesa da label Fast Temaki.

A Endless Unity é o primeiro evento do ano realizado pela produtora Endless, com a promessa de ser um marco na cena das noites manauaras. Além disso, o evento tem o foco de celebrar a união de artistas e produtores do segmento, bem como, pessoas que apreciem a diversidade cultural. Claro que os bons drinks não podem faltar comandados pela Burn.

O ingresso está disponível no valor R$10,00 + 1kg de alimento ou R$15,00 na portaria do evento. Mais informações ou reserva de mesa pelo número (92) 98122-1761.

Edição: Wallace Abreu



