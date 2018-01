Estilista conceituada no país assina paleta de cores para planejados

Depois das parcerias de sucesso com fortes nomes da moda nacional, como Reinaldo, Pedro Lourenço, Glória Coelho e Animale, a Dell Anno convidou a estilista Isabela Capeto para desenvolver uma paleta de cores especialmente para grife. Duas delas – verde pistache e terracota – já foram reveladas na Casa Vogue Experience e, com a chegada de 2018, a grife de móveis planejados está prestes a apresentar as novas quatro cores.

Isabela buscou compor tons harmônicos e não cansativos para os diversos ambientes da casa, como cozinha, closet e banheiro. Em entrevista recente, Edson Busin, diretor de marketing, pesquisa e desenvolvimento da Dell Anno, disse que a escolha da estilista para o desenvolvimento da paleta, devidamente batizada de ‘Capeto Colors’, “é explicada pela intensa relação dela com o universo rico dos tons”.

Leia também: Novidades da música amazonense para o ano de 2018

| Foto: Divulgação

“Na moda, a Isabela já tem essa ligação muito forte com as cartelas e, por isso, demos esta missão a ela. Porém, por mais que ela tenha uma brasilidade muito forte em sua carreira, o nosso desafio foi fazer com que ela criasse cores internacionais. Queríamos que desta paleta, a Dell Anno conversasse com o que vem sendo apresentado pelas marcas europeias”, explicou Busin.

Na mesma entrevista, a estilista brasileira revela que foi estudar possibilidades de cores para a arquitetura e decoração. Ela, que já teve a Casa Capeto, disse que procurou desenvolver tonalidades que fossem harmoniosas com qualquer ambiente.

“Para esse trabalho, busquei entender o que combina com cozinha, closet e banheiro, por exemplo, e que não enjoasse quem visse todo dia. Precisavam ser cores atemporais, tranquilas e que combinassem com mármore e cimento, por exemplo, que já fazem parte da cozinha Dell Anno”, comentou.

Para a marca de móveis planejados, o expertise, a criatividade e pesquisa constante dos estilistas, empresta uma grande propriedade à marca para trabalhar essas parcerias, principalmente quando se trata de um universo tão comum entre moda e arquitetura - o universo de cores e tonalidades.

Edição: Wallace Abreu



Leia mais:

‘Férias no museu’ movimentará o Palacete Provincial

Histórias, cheiros e sabores: conheça o Mercado Adolpho Lisboa no AM

Confira o planeta que irá reger 2018 e a previsão para cada signo