DJ Raidi Rebello agita a festa “Flashback Disco” neste sábado (06)

Manaus - Os fãs da música dos anos 70, 80 e 90 já têm uma balada certa para curtir neste sábado (6). O DJ Raidi Rebello comanda a primeira edição da “Flashback Disco”, a partir das 21h, no Shopping do Chopp – Cervejaria Rio Negro, localizado na Rua Francisca Mendes, 49, Cidade de Deus.

Referência na Região Norte quando o assunto é disco music, o DJ amazonense promete transformar a casa em uma verdadeira danceteria com telões de alta definição, mega estrutura de áudio e iluminação especial. O público poderá dançar ao som de hits que marcaram época, como “Rhythm is a dancer” e “Into the Groove”.

Leia também: Novidades da música amazonense para o ano de 2018

A festa ainda terá uma área VIP com bar exclusivo e Chopp liberado das 21h às 03h. O espaço será limitado a 350 pessoas e os ingressos estarão à venda por R$ 40, somente na bilheteria do Shopping do Chopp, a partir das 19h.

Já os ingressos para a pista estarão disponíveis ao valor de R$ 20. As primeiras 200 pessoas que comprarem ingressos para o evento ganharão um CD mixado exclusivo. Mais informações através do telefone (92) 3582-4336.

Edição: Wallace Abreu



Leia mais:

‘Férias no museu’ movimentará o Palacete Provincial

Histórias, cheiros e sabores: conheça o Mercado Adolpho Lisboa no AM

Confira o planeta que irá reger 2018 e a previsão para cada signo