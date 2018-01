Moai promove balada sertaneja com open bar

Manaus - O ano de 2018 está começando, e para quem tem motivos suficientes para comemorar, que tal uma saideira e curtir a primeira festa do ano no Moai? Nesta sexta (5), a partir das 21h, vai rolar a festa “Balada Sertaneja Open Bar“.

As atrações da noite ficam por conta de Jhasen Almeida, John Veiga, Marcio Cigano e ainda Toinho Forró Show como participação especial. Nos intervalos, o DJ Leirú comanda a pista principal com discotecagens de sons comerciais, como dance music e black.

O open bar será com direito a água, caipirinha e cerveja, a partir das 21h, com término às 3h. Os ingressos estão no primeiro lote, pelos valores de R$ 50 (masculino) e R$ 30 (feminino). O Moai está localizado na Avenida do Turismo, nº 5625, no bairro Tarumã. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 98117-2827.

Edição: Wallace Abreu



