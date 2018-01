Prêmio Shell de Teatro apresenta mudanças a partir deste ano

Rio de Janeiro – Às vésperas de anunciar os vencedores da 30ª edição do Prêmio Shell de Teatro, a comissão julgadora anunciou uma mudança que pode colocar mais espetáculos no páreo de indicações à maior premiação do teatro nacional.

A partir deste ano, para concorrer ao prêmio, o número mínimo de apresentações para que o espetáculo seja elegível aos prêmios é de 20 apresentações (não necessariamente consecutivas), na praça em que estiver concorrendo, Rio de Janeiro ou São Paulo.

A mudança no regulamento foi provocada por uma percepção de uma nova tendência no mercado teatral. “Nos últimos anos observamos que os espetáculos fazem temporadas mais curtas em cada praça e, por isso, algumas peças muito boas não podiam competir”, afirma Leíse Duarte, Assessora de Performance Social da Shell.

A premiação

A cerimônia de premiação deste ano acontece ainda no primeiro trimestre. Em São Paulo, o homenageado será Ney Latorraca por sua performance artística e engrandecimento da cena teatral. Em 2017, o ator reviveu nos palcos um de seus personagens mais queridos e marcantes nas novelas, o vampiro Vlad, no musical “Vamp”. No Rio, a homenagem será a Hélio Eichbauer por seu trabalho ao longo de mais de 50 anos de renovação da cenografia brasileira.

O vencedor de cada categoria recebe uma escultura em metal do artista plástico Domenico Calabroni com a forma de uma concha dourada, inspirada no logotipo da Shell, e uma premiação individual de R$ 8 mil (oito mil reais).

Criado em 1988, o Prêmio Shell de Teatro é ponto de referência nos palcos brasileiros. É oferecido aos maiores destaques do ano, no Rio de Janeiro e em São Paulo separadamente, em nove categorias — Autor, Diretor, Ator, Atriz, Cenografia, Iluminação, Música, Figurino e Inovação.

