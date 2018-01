Baile do Hawaii recebe show do centenário do Cordão da Bola Preta

Manaus - Programado para acontecer no próximo dia 27 de janeiro, sábado, o Baile do Hawaii 2018, acontece nas dependências do Tropical Hotel (avenida Coronel Teixeira, 1.320 - Ponta Negra), com a atração nacional Netinho. Outra grande atração será o Cordão da Bola Preta, que este ano comemorará 100 anos de cultura, preservação da tradição e valorização do carnaval carioca, com shows por todo o Brasil.

Leia também: Novidades da música amazonense para o ano de 2018

O cordão fará a abertura do Baile do Hawaii 2018, onde apresentarão seu tradicional show de carnaval com marchinhas, sambas tradicionais e sambas enredo.

O Cordão da Bola Preta é considerado um dos percussores dos blocos carnavalescos do Brasil. O Cordão da Bola Preta, na capital carioca, tem como musa Selminha Sorriso; o embaixador do bloco é o compositor José Roberto Kelly; a madrinha é a cantora Maria Rita; e a porta-estandarte, a atriz Leandra Leal.

Leandra Leal | Foto: Divulgação

SERVIÇO

Baile do Hawaii 2018 do Tropical Hotel

Quando: Dia 27 de janeiro, sábado, às 22 horas.

Onde: Piscina do Tropical Hotel (Av. Coronel Teixeira, 1320 - Ponta Negra).

Ingressos Limitados

R$ 70 (1º Lote/VIP/Meia), com open bar de água e refrigerante até 01h da manhã.

R$ 180 (1º Lote/Camarote/Meia), com open bar open bar de água, cerveja, refrigerante e whisky 8 anos, até 1h da manhã.

R$ 600 (1º Lote/Mesa com quatro lugares/Meia) com open bar de água, cerveja e refrigerante, até 01h da manhã.

Ponto de Venda físicos: Lojas Adji (Manauara e Amazonas Shopping)

Vendas Online: www.aloingressos.com.br

Informações: (92) 99278-0626

Este ano o Cordão comemorará 100 anos | Foto: Divulgação

Edição: Wallace Abreu



Leia mais:

‘Férias no museu’ movimentará o Palacete Provincial

Histórias, cheiros e sabores: conheça o Mercado Adolpho Lisboa no AM

Confira o planeta que irá reger 2018 e a previsão para cada signo