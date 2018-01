'Planners' chegam para ajudar os desorganizados nesse novo ano

A primeira semana do ano está chegando ao fim e muitas pessoas estão preocupadas em fazer as metas de 2018, planejar objetivos e novas atividades para a rotina. Eficientes e estilosos, os planners tem feito cada vez mais sucesso entre os que buscam planejar sem ser entediante.

Diferente das agendas, os planners misturam criatividade com organização de uma maneira bem peculiar. Eles podem ser costurados ou impressos, de diversos tamanhos e estilos. Alguns podem vir em colunas, outros com quadradinhos ou até mesmo completamente vazios. As possibilidades são grandes, mas o objetivo é o mesmo: ajudar a organizar o dia a dia de uma maneira fora do convencional.

Eficientes e estilosos, os planners tem feito cada vez mais sucesso entre os que buscam planejar sem ser entediante | Foto: Divulgação

A pedagoga Vânia Rúbia começou a fazer os próprios planners como forma de terapia ocupacional e iniciar um novo negócio. Diagnosticada há 1 ano e meio com fibromialgia, uma síndrome que ataca o tecido fibroso e muscular, Vânia decidiu procurar uma atividade que desse prazer. Adepta da papelaria, decidiu fazer os próprios planners ao encontrar sempre as mesmas agendas nas papelarias da cidade. "Todo início de ano eu procurava algumas agendas diferentes, mas não tinha sucesso, então comecei a fazer as minhas próprias", explica ela.

Além das dores que a doença causa, ela também traz debilitação, depressão e ansiedade. "Ou eu me entregava de vez para a síndrome ou procurava uma atividade que me desse prazer", conta a empreendedora. Vânia começou fazendo planners para as amigas e, encorajada pelos familiares, decidiu vender o produto junto com os pais e os irmãos. "É um negócio familiar, cada um faz a sua parte no processo e isso é bem prazeroso".

"Ou eu me entregava de vez para a síndrome ou procurava uma atividade que me desse prazer", conta a empreendedora | Foto: Divulgação

Para a servidora pública Bárbara Agnes, o novo ano foi a oportunidade certa para focar na organização. "Eu me interessei bastante nessa novidade no ano passado, mas fui deixando para depois", explica ela. "Quando começou esse ano, decidi investir em um e estou bem apaixonada pelo meu".

No caso, Bárbara aproveitou algumas das páginas para dar um novo visual para o seu planner, deixando com uma roupagem mais diferente e personalizada. "Não costumo ir em papelarias, mas esse planner já me fez comprar várias coisas para personalizar ele", diz. O resulto é um planner que dá gosto de preencher com canetas coloridas, adesivos e muito mais.

Para quem quer conhecer mais o trabalho dos planners, basta ir na Vroms Artigos de Papelaria, localizada na rua Dom Milton Correia, no Parque 10. Os planners produzidos por Vânia são em tecido de 100% algodão e ainda realiza entrega e pedidos através do número (92)98409-0353.

