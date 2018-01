Curupira: criado historicamente para defender a natureza

Manaus - Travesso, de cabelos avermelhados e com os pés virados para trás. Um pequeno ser que dizem amar uma boa cachaça e cigarro. Conhecido principalmente por despistar caçadores na mata para proteger a floresta. Vocês já sabem de quem estamos falando?

Essa são algumas das características do Curupira, ser do lendário amazônico que possui diferentes interpretações. O historiador Hélio Dantas relata que, atualmente, o Curupira vem sendo representado apenas como um “menino levado”, mas essa imagem não é muito condizente com a lenda original.

“Originalmente, o Curupira era uma criatura encantada, sobrenatural, que assombrava áreas de mata, por vezes de forma até bastante violenta. Medindo aproximadamente um metro de altura, diz a lenda que tinha a pele escura, olhos de fogo (por vezes, esverdeados, assim como seus dentes), além dos cabelos vermelhos e pés virados para trás (de forma a despistar os caçadores). Dizem que era muito ágil e com a capacidade de ficar invisível. Por vezes aparecia montando um cateto (espécie de porco-do-mato) e carregando um pequeno machado, feito de casco de jabuti”.

A lenda do Curupira é muito popular, não só na região Norte, mas em todo o Brasil | Foto: Malika

O historiador conta ainda que o Curupira, conforme a lenda, seria uma entidade que defende a floresta de seus invasores, lançando sobre os caçadores má sorte, iludindo-os e levando-os a se perderem ou andarem em círculos dentro da floresta, perdendo com isso seu alvo, ou os levando a perseguir caças imaginárias. “Agita as folhas das palmeiras, fecha os varadouros para que os caçadores se percam na floresta”.

O fato é que o Curupira mexe com a imaginação e aguça a curiosidade. Tais narrativas, de acordo com Hélio Dantas, buscam quase sempre transmitir valores morais e educativos para determinadas comunidades, como no caso do Curupira, à preservação da natureza.

“Mais do que isso, a história do Curupira, como tantas outras, é um legado indígena para a cultura brasileira, cuja apropriação nas constantes reescritas e reinvenções, tanto por ilustres quanto por anônimos, fazem com que elas cheguem até nossos dias e sigam para o futuro e nunca morram”, finalizou.

A lenda do Curupira é muito popular, não só na região Norte, mas em todo o Brasil. A criatura é também conhecida por diferentes nomes, como ‘pai do mato’ e ‘anhangá’. É uma das mais antigas lendas do folclore brasileiro. Dentro da mitologia dos povos indígenas brasileiros, há relato do entre os Nauas, sendo disseminado entre os Caraibas, os Tupis e também os Guaranis.

