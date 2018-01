Fotógrafos se reúnem para comemorar o dia da categoria em Manaus

Manaus - Fotografar é uma arte. Sabe por quê? Os fotógrafos são os artistas que observam a luz e aprendem a usá-la para “pintar” uma cena. E para celebrar essa arte e comemorar o Dia Nacional da Fotografia e o Dia do Fotógrafo, no dia 8 de janeiro, a Escola de Retratos Monóculo, comandada pelo fotógrafo Michell Mello, realizará um evento que vai reunir profissionais de Manaus, no Casarão de Ideias, às 19h.

Michel explicou que a ideia do evento é fazer uma reunião e integrar os fotógrafos locais. "O intuito é fazer um grande bate papo, com trocas de experiência para aproximar a categoria e fortalecer o cenário local", explicou.

Além disso, na ocasião ainda haverá projeção de imagens e sorteio de brindes."Queremos que esse seja um evento que marque a nossa categoria como bons profissionais que já temos em Manaus e ainda abrir espaço para os novos talentos".

O Casarão de Ideias é localizado na rua Barroso, 279, Centro. E para quem quiser participar, a entrada custa 2 kg de alimentos não perecíveis.

Michell Melo

Repórter fotográfico e estudante de Design, Michell iniciou na fotografia participando do Fotoclube 'A Escrita da Luz'. Participou de diversas exposições coletivas e individuais.

Participou da edição de 2010 do Melhor do Fotojornalismo Brasileiro. Já teve suas fotos distribuídas na Agência Estado, Futura Press, Getty Image, Revista Quem, Em Visão, Empório Amazônia, National Geographic, Voar na Amazônia Brasil, Fotografe Melhor, Floresta Brasil, entre outras.

Prêmios

Recebeu prêmios como V Prêmio Nilton Lins de Jornalismo 2009 – 3º lugar com o trabalho “ Um olhar sobre a infância que a pobreza não apaga”.

3º Concurso Sony Fotografe Melhor 2010 – 1º lugar com a imagem de ribeirinhos que retrata a Alegria do Brasil.

Premio A Escrita da Luz - 2011 - Premio em homenagem do fotoclube A Escrita da Luz ao destaque nacional em 2010.

III Concurso de Fotografia ICBEU 2011 - 2 º Lugar com o trabalho Voo para a Vida.

Finalista do Concurso Leica Fotografe Melhor - Categoria Cor (2011).

Finalista do Concurso Abrale de Fotografia - Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, com foto Tema Rios de Alegria (2012).

Também recebeu menção honrosa no Premio Abaf de Fotografia RJ – com a foto tema “O bananeiro”, pela (Associação Brasileira de Arte Fotográfica RJ 2013).

Finalista do Concurso Nikon Fotografe Melhor 20 anos (2017).

Rell Santos, fotógrafo de casamentos estará presente no evento | Foto: Divulgação

Edição: Wallace Abreu

