Clipe novo de Simone & Simaria com Alok e casal Whindersson

A dupla Simone & Simaria lançou nesta sexta (5) nova música e clipe, "Paga de Solteiro Feliz", em parceria com o DJ Alok, além de participação do casal de youtubers Whindersson Nunes e Luísa Sonza.

O feminejo da dupla ganha batidas eletrônicas suaves, num ritmo predominante do gingado latino. O clipe, produzido no Rio de Janeiro, mostra o casal Whindersson encenando com as cantoras o que seria uma investigação da vida do novo solteiro que sofre pela separação.

Cenas de bares, bailarinos sensuais e figurino refinado mostram a aposta da produção.

O clipe foi disponibilizado pela dupla femineja no Youtube e teve ampla divulgação nas redes sociais de todos os participantes.

