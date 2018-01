Chegada da Kamélia abre oficialmente o Carnaval em Manaus

Manaus - O início do carnaval 2018 em Manaus foi marcado, mais uma vez, com a tradicional chegada da boneca Kamélia no aeroporto Eduardo Gomes, Zona Oeste, onde ela recebeu a chave da cidade das mãos do prefeito do município, Arthur Neto, e sua esposa, a primeira-dama Elizabeth Valeiko, como votos de boas folias para a temporada mais festiva do ano.

O desembarque de Kamélia em Manaus celebra, em 2018, 60 anos do costume manauense e, segundo Arthur, esta prática sempre vai marcar a chegada das Festas de Momo na cidade.

O evento contou com a presença do Prefeito de Manaus, Arthur Neto | Foto: MARCELO CADILHE

"Esta é uma prática que acompanha a cidade desde o tempo em que a minha mãe era jovem e honro muito a Kamélia. Quero perdurar este hábito sempre que puder, desejando tudo de bom para o carnaval", diz ele, confiando a chave da cidade à figura carnavalesca.

A entrada da boneca ocorreu por volta das 21h30 deste sábado (6) e contou com a presença de seis escolas de samba da cidade, segundo o presidente da Império da Kamélia, Almério Botelho, responsável pelo evento.

"Sempre esperamos a chegada dela (Kamélia) como o início oficial da temporada do Carnaval em Manaus. É um costume que virou lei. Acho muito importante os políticos valorizarem os hábitos do povo e os transformar como algo relevante para todos", opina Botelho, sobre a lei de 2013, feita pelo vereador Arlindo Júnior, que institui a chegada da boneca como marco inicial do Carnaval.

O desembarque de Kamélia em Manaus celebra, em 2018, 60 anos | Foto: MARCELO CADILHE

Após a calorosa recepção, a boneca seguiu para o Olímpico Clube, na Av. Constantino Nery, Zona Centro-Oeste, onde iniciou o baile oficial de sua chegada, juntamente com as baterias das principais escolas de samba da capital.

Com expectativas altas este ano, a rainha de bateria da escola de samba do Coroado, Miriam Oliveira, diz que pretende comemorar seu quarto ano consecutivo como mandante da festa, com novidades.

"Quando nós fazemos o que amamos é bem diferente. Pretendo mudar meu estilo no carnaval este ano e elevar o nível da minha escola nas avaliações finais com muita garra e samba no pé ", terminou.

Prefeito de Manaus Arthur Neto, e sua esposa, a primeira-dama Elizabeth Valeiko | Foto: MARCELO CADILHE

