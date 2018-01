Christiane Torloni dá vida à Maria Callas no Teatro Amazonas

Manaus - A vida de Maria Callas daria uma ópera, de tão intensa e trágica quanto àquelas que ela encenava durante suas apresentações, no decorrer da carreira. A soprano mais aclamada do século XX, ganha outra peça nos palcos brasileiros e, dessa vez, interpretada pela premiada Christiane Torloni, interpretando o mesmo papel que fora da apoteótica Marília Pêra, em 1996.

O espetáculo intitulado "Master Class" é um dos mais aclamados e premiados da Broadway, e chega a Manaus com a direção geral de José Possi Neto e direção musical do maestro Fábio G. Oliveira. As apresentações serão no palco do Teatro Amazonas, em uma curta temporada nos dias 1, 2 e 4 de fevereiro.

Leia também: Novidades da música amazonense para o ano de 2018



A montagem é uma comédia-dramática escrita pelo autor norte americano Terrence McNally, em 1995. O enredo da peça conta o período em que Callas ministrou algumas aulas magnas (master classes) concedidas por ela no início dos anos 1970, na famosa e mais disputada escola de música de Nova York - a Julliard School. Essas aulas eram verdadeiras apresentações nas quais diversas personalidades iam para apreciar os ensinamentos da cantora.

Da mesma forma intensa com que encorajava os alunos a perseguirem os sonhos, ela também os repreendia e, no decorrer das aulas, ela confrontava os problemas e dissabores da própria vida e do relacionamento fracassado com o bilionário, Aristóteles Onassis.

A atriz Christiane Torloni ganhou o Prêmio Arte Qualidade Brasil de melhor atriz com essa interpretação. | Foto: Divulgação





A produção

Os cenários foram criados e executados pelo cenógrafo Renato Theobaldo que procurou trazer para o palco o clima das grandes casas de ópera do mundo. Já os figurinos são assinados por Fabio Namatame, sendo que os modelos femininos foram confeccionados pela renomada boutique paulistana Claudeteedeca.

A trilha sonora é composta por trechos famosos de obras de três dos maiores compositores da história da música clássica: Bellini, Puccini e Verdi, e que são executados ao vivo pelos artistas.

Maria Callas

Maria Callas (1923 – 1977) foi uma cantora lírica norte-americana de ascendência grega, considerada a mais renomada e influente cantora de ópera do século XX e a maior soprano de todos os tempos.

O legado da "La Divina", como era conhecida, deve-se ao impulso de um novo estilo de atuação nas produções das óperas, também à raridade do tipo de voz e ao resgate de óperas esquecidas que foram estreladas por ela.

Teve uma conturbada vida pessoal e que ficou bastante em evidência devido ao seu relacionamento com o bilionário grego Aristóteles Onassis, que a deixou para casar com Jacqueline Kennedy.

Callas morreu sozinha, em seu apartamento de Paris, em 16 de setembro de 1977, vítima de um infarto.

O legado da "La Divina", como era conhecida, deve-se ao impulso a um novo estilo de atuação nas produções das óperas | Foto: Reprodução

Edição: Wallace Abreu

Leia mais:

‘Férias no museu’ movimentará o Palacete Provincial

Histórias, cheiros e sabores: conheça o Mercado Adolpho Lisboa no AM

Confira o planeta que irá reger 2018 e a previsão para cada signo