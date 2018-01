'Acho que vou ser mãe cedo', diz Bruna Marquezine

Uma revelação pessoal de Bruna Marquezine durante entrevista ao 'Fantástico', da Rede Globo, a ser veiculada na noite deste domingo (7), deixou em polvorosa os fãs do casal formado pela atriz e pelo jogador Neymar, que usam a hashtag #brumar no Instagram e no Twitter. "Acho que vou ser mãe cedo", afirmou a atriz, em vídeo que a Globo divulgou no Twitter para antecipar a entrevista.

Marquezine deu entrevista a Polyana Abritta e Tadeu Schmidt junto da colega Marina Ruy Barbosa para falar sobre a nova novela das 19h, "Deus Salve o Rei", que estreia nesta terça (9). Na trama, Marquezine será a vilã, enquanto Marina será a mocinha.

Nas redes sociais, os fãs do casal Bruna e Neymar já especulam a possibilidade de um bebê. Bruna teria reatado o namoro com o jogador recentemente.

Ambos passaram o Réveillon juntos em Fernando de Noronha, e no primeiro dia de 2018, o jogador publicou uma foto em seu perfil no Instagram em que dá um beijo na atriz e se declara: "Quando vi, já estava nos teus braços love u pretinha".

