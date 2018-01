Conheça os 'escritores da luz' que registram a história no Em Tempo

Manaus - No sentido etimológico da palavra, fotografia quer dizer “escrita com a luz”. Portanto, de certa forma, todo fotógrafo é escritor. Afinal, se fotos fossem livros, elas certamente contariam histórias inesquecíveis de todos os gêneros, certo? Não é à toa que existe a máxima consagrada “uma imagem vale mais que mil palavras”.

Hoje, dia 8 de janeiro, comemora-se o Dia Nacional dos “Escritores da Luz”. A origem da data é discutida, mas a maioria concorda que ela marca a chegada da primeira câmera fotográfica ao país, em 1840. De acordo com historiadores, o equipamento seria uma encomenda de D. Pedro II, que tinha apenas 14 anos na época. O objetivo do futuro Imperador era registrar a presença da Família Real no Brasil.

Quase 200 anos se passaram desde que o americano Augustus Morand (1815-1862) fez a primeira foto em solo brasileiro. Desde então, os profissionais da área têm se dedicado a contar as histórias de todos os tipos pelo Brasil a fora. A fotografia também tem sido fundamental para contar a história do Jornal Em Tempo.

Atualmente, um time de cinco fotógrafos, com sensibilidade e olhar diferenciado, colore as páginas do nosso jornal. Em homenagem à data especial, eles aceitaram vir para frente da câmera e falar sobre as histórias de quem informa "através da luz".

Ione Moreno

"Se minhas fotos fossem um livro, ele se chamaria "A Escrita da Luz" | Foto: Divulgação

Editora-chefe de fotografia, a premiada Ione Moreno tem 7 anos de casa e coleciona experiências vividas na profissão. Entre elas, a descoberta de uma flor com aroma de chocolate e o registro do Sauim de Coleira, animal símbolo de Manaus que corre risco de extinção. Segundo ela, a maior influência em sua carreira foi o projeto “A Escrita da Luz”.



Foto finalista do Concurso Leica - Fotografe melhor de 2011 | Foto: Ione Moreno

“Nós ensinávamos crianças a fotografar, íamos até a comunidade e montávamos estúdios de revelação. O nosso pagamento era o brilho no olhar dos meninos e meninas. Se minhas fotos fossem um livro, ele certamente se chamaria “A Escrita da Luz”, declarou a fotógrafa.

Márcio Melo

"Eu não sei mais ver o mundo sem o olha fotográfico" | Foto: Divulgação

Márcio Melo, subeditor de fotografia, diz que foi escolhido pela profissão desde criança. Apaixonado por fotojornalismo, ele se preocupa com as informações que precisa transmitir com suas imagens. A imagem que marcou a carreira do fotógrafo amazonense é a da Onça Juma. A fotografia rodou o mundo depois que o felino foi morto por um disparo de arma de fogo, logo após o revezamento da Tocha Olímpica em 2016.



A foto da onça ainda em vida foi publicada pelos principais jornais do mundo | Foto: Márcio Melo

“Eu vi a onça pela TV, coloquei na cabeça que precisava fotografá-la. Fui até o local e com a ajuda de um amigo conseguimos capturar essa imagem. Depois do que aconteceu, ela rodou o mundo. New York Times, The Washington Post, todos eles publicaram a foto e isso foi motivo de muito orgulho”, disse Melo.



Janailton Falcão

"Se minhas fotos fossem um livro, acho que contariam a história de uma investigação policial" | Foto: Janailton Falcão

Outro componente da equipe é o fotógrafo Janailton Falcão. Especializado na editoria de polícia, o fotógrafo diz que uma pauta de esportes marcou sua carreira. “Fiquei comovido com a história do rapaz que atravessava o rio todos os dias e voltava para casa no escuro, em uma canoa, para poder realizar o sonho de ser jogador de futebol”, lembrou Falcão, ressaltando o orgulho que sentiu do trabalho realizado.

Marcely Gomes



"Se minhas fotos fossem um livro, seria uma história com final feliz" | Foto: Marcely Gomes

Marcely Gomes é a mais nova da equipe no fotojornalismo, mas já coleciona boas histórias e imagens. Ela veio da fotografia de produtos industriais e se encantou com a redação. Ela acredita que o olhar é o diferencial de cada fotógrafo.



“Não adianta você ter uma câmera e não ter o olhar. A sensibilidade é que faz diferença no fim das contas. Agora, se você tiver o olhar, até com um celular é possível fazer boas fotos”.

De acordo com a “caçula”, a fotografia é a arte de congelar o tempo. “Se minhas fotos fossem livros, elas contariam histórias felizes, histórias de amor, de alegria. Para mim, essa é a missão do fotógrafo, eternizar os momentos mais bonitos da vida”.