Manaus - O EM TEMPO lançou em suas redes sociais a campanha 'Meu Click no EM TEMPO', para celebrar, junto com os internautas o Dia Nacional do Fotógrafo. A campanha movimentou as redes sociais e recebeu centenas de fotos de internautas.

Confira alguns destaques

| Foto: @christophberquet

| Foto: @francimarnascimento

| Foto: @maressatanaka

| Foto: @orlandocamara

| Foto: @reneyfigueredo

| Foto: @clodoaldo_am

| Foto: @clodoaldo_am

| Foto: @nikolaiphot

| Foto: @armandomori

| Foto: @photoadrianadelima

| Foto: @gafontinele

| Foto: @a87fotografia