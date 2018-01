Gosta de cantar? ViaNorte busca talentos em Manaus

O vencedor assinará contrato com o Via Norte, onde terá o direito de uma apresentação musical por mês no Palco Via Norte, durante 2018. | Foto: Divulgação

Estão abertas até a próxima quinta-feira, as inscrições para o “Concurso Show de Talentos ViaNorte”, evento que busca revelar novos talentos na música amazonense.



O evento será realizado no shopping Manaus ViaNorte - Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, 3.760, no Nova cidade, zona Norte - em 4 de fevereiro, das 19h ás 21h.

O vencedor assinará contrato com o Via Norte, onde terá o direito de uma apresentação musical por mês no Palco Via Norte, durante 2018.



O concurso é aberto a jovens e adultos com idade a partir dos 14 anos (com autorização de responsável legal autorizando a inscrição), residentes em Manaus. Os candidatos se apresentarão individualmente ou em dupla, com acompanhamento musical ao vivo (violão).

Os candidatos devem enviar um vídeo cantando uma música de até dois minutos com voz e violão para o e-mail promocao@shoppingmanausvianorte,com.br com nome e contato.

A organização fará uma pré-seleção dos vídeos e entrará em contato com os candidatos escolhidos para confirmar as inscrições

A inscrição será feita na administração do Shopping ManausViaNorte (1º piso), no horário de 9h às 17h, mediante a doação de 1k de alimento não perecível (duplas doam 2k).

Somente participarão do concurso candidatos amadores, que inscreverão duas músicas (não pode ser do gênero gospel) que serão apresentadas em audições realizadas nos finais de semana, das 19h às 21h, até o dia 27 de janeiro.

A cada audição serão classificados cinco candidatos com melhor pontuação (ver mais informação em http://www.shoppingmanausvianorte.com.br/destaque.php?novidade_id=13804).

A semifinal do concurso acontece dia 28 de janeiro, de 19h ás 21h e em 3 de fevereiro, no mesmo horário. Dos 25 candidatos que passarem pela semifinal saem 10 classificados para a final, que será realizada em 4 fevereiro. Serão avaliados a afinação, timbre de voz, dicção, presença de palco, harmonia (englobando cadência, ritmo e o instrumental como um todo). A torcida dará um 1 ponto extra (levando uma torcida de no mínimo 20 pessoas, no dia da sua apresentação).

Os alimentos arrecadados na inscrição serão distribuídos para as instituições carentes Casa dos Imigrantes, GAAC - Instituição que apoia crianças com câncer em todo o Estado e Casa Sereno, que acolhe pessoas do interior com dificuldades de saúde, com abrigo e apoio a alimentação.

