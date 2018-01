O brega é pop: Márcia Novo e Nunes Filho em rede nacional

Manaus - Quando uma música nasce para ser um hit, ela não apenas se torna um, mas também vira um clássico. Não é por acaso que algumas canções grudam na cabeça das pessoas e ficam por anos ressoando no inconsciente. Assim também ocorre com os hits do brega que não fogem à essa regra. Quem não lembra do príncipe Nunes Filho e a canção "Estou subindo pelas paredes"?

Em setembro passado, essa música ganhou uma nova roupagem, com a cantora pop-latino-amazônica Márcia Novo. Ela lançou um videoclipe com uma versão muito bem humorada desse clássico amazonense. E que agora vai entrar oficialmente na grade do canal à cabo Bis, conhecido como um dos mais conceituados canais de música da atualidade.

"A gente chegar no canal Bis e ter essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho, a nossa música em todo Brasil e em nível nacional é um passo muito importante para carreira", contou Márcia.

O hit foi eternizado na voz do príncipe do brega Nunes Filho, que também participa desse clipe, que conta ainda com participações de ilustres da cena musical amazonense, como os músicos Jucynha Kero Kero, Klinger Araújo, Vanessa Alfaia, Carlos Batata e Ivan Lucena, além de outros nomes como Fabielle Lima e Rosalva Santos (Mainha do Acarajé), e a celebridade baré Tia Da Trufa.

A respeito das participações no clipe, Márcia contou que todos são grandes amigos. Ela ressaltou que o objetivo era deixar o clipe bem popular, mostrar a diversidade de cada um se expressar como quisesse, porque cada um sobe as paredes do seu jeito. " A Tia da Trufa sempre vai nos meus aniversários e na hora topou participar, assim como os outros artistas".

O vídeo é bastante colorido e traz um conceito moderno e contemporâneo por causa do pop e apresenta um humor característicos das produções anteriores de Marcia Novo, com direção de Thaianty Goncalves e direção artística de Adroaldo Pereira e o figurino assinado por Helne Bentes.

"Com uma produção incrível, não tinha como não ser nota dez. O mais legal é que esse clipe será exibido para o Brasil todo em rede nacional, como uma música show e isso já uma grande vitória nossa", ressaltou Márcia.

Nunes Filho contou ao EM TEMPO que está muito contente com o resultado e que isso pode ajudar e ser um marco ainda nesses 45 anos de carreira. " Estou muito feliz, porquê será com certeza uma das grande alegria que estará se passando na minha carreira como cantor, espero que isso dê mais um impulso na minha vida".

Onde assitir?

Canais: NET – 120 (HD 620)/ Claro TV – 44 (HD 542) // Oi TV – 98 (HD 542) // Vivo – 343 (HD 802) // GVT - 35 // Sky - 88 (SD) (HD 288)

Márcia Novo

A cantora apresenta sua nova musicalidade, batizado como "beira beat", mistura de batidas eletrônicas e beiradão | Foto: Reprodução/Facebook





Com 15 anos de carreira e 4 álbuns lançados, o repertório de Márcia Novo é baseado em canções e ritmos de rituais indígenas de boi-bumbá, o som de dança quente do Caribe e a influência poética da música brega.

A cantora apresenta sua nova musicalidade, batizado como "beira beat", mistura de batidas eletrônicas e beiradão (gênero musical amazônico com influência do Caribe, popular nas bolas do rio Amazon). Ela foi produzida por Manoel Cordeiro, um produtor musical popular do fenômeno mundial de lambada. Márcia agora é parte da Freak, uma etiqueta de música indie de São Paulo.

Nunes Filho

No dia 14 de janeiro, ele realizará um show gratuito no Clube Sul América esporte clube, a partir das 20h. | Foto: Reprodução/Facebook





O príncipe do Brega que já tem 45 anos de carreira, com 43 discos gravado, sendo 39 cds e 2 dvds, esse ano já está se preparando para o novo disco, sem título ainda. O cantor deve lançar o novo trabalho após o carnaval.

No dia 14 de janeiro, ele realizará um show gratuito no Clube Sul América esporte clube, a partir das 20h.

