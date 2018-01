Casarão de Idéias realiza 'Encontro de Cordas' nesta semana

Manaus - De hoje (8) até sexta-feira (12), o Casarão de Idéias, localizado na rua Barroso, 279, Centro, realiza o 1° Encontro de Cordas. O evento tem o objetivo de realizar aulas de violino, viola, interpretação musical, música de câmara e prática de orquestra para a comunidade e para estudantes da área musical. O curso tem duração de 15 horas, que serão distribuídos de segunda até sexta-feira.

Na segunda-feira (8), ao alunos tiveram aulas sobre os “Aspectos Técnicos do Violino e da Viola, ministrado pelo professor Benício Barros. Ele é bacharel pela Universidade do Estado do Amazonas, membro da Amazonas Filarmônica e Orquestra de Câmara do Amazonas e ainda, é diretor musical da Orquestra Itinerante do Amazonas.

Já amanhã, terça-feira (9), as aulas são de “Interpretação musical”, proferida pela professora Margarita Chtereva. Professoras da Universidade do Estado do Amazonas na área de música; e possui mestrado, realizado na Academia Estatal de Música Pancho Vladigerov. Em seu currículo, ela também foi ganhadora do concurso Svetoslav Obrenetov e ainda é membro fundadora da Amazonas Filarmônica.

A aula de Prática de Orquestra será realizada quarta-feira (10), pelo maestro Bruno Nascimento. Formado em música, ele tem mestrado na área realizado na University of Missouri-Columbia, também é professor efetivo da Universidade Federal do Amazonas e maestro Residente da Orquestra de Câmara do Amazonas. E ainda é membro da Honor Music Society (USA).

Já a professora Irina Kazak, ministrará na quinta-feira (11), aulas sobre “Música de Câmara - Desafios de Convivência”. Em seu currículo, ela possui certificação pelo Conservatório Estatal de Rimsky-Korsakov; além ser professora de Teoria, percepção musical e redução de partitura;

Encerrando a semana, o professor Gabriel Lima explicará a “Natureza do Som do Violino, Viola e suas diferenças e semelhanças. Ele é membro da Amazonas Filarmônica e Orquestra de Câmara do Amazonas e faz monitoria para a Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica.

Mais informações podem ser obtidas pelo fone (92) 3633-4008 ou através do e-mail casaraodeideaam@gmail.com.

Serviço

I Encontro de Cordas do Casarão de Idéias

Onde: Casarão de Idéias (rua Barroso, 279, Centro)

Quando: de 8 a 12 de janeiro, das 14h30 às 17h30

Investimento: R$ 100,00 (curso completo)

Informações: (92) 3633-4008

