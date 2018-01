12 filmes para ficar de olho em 2018

Manaus - O ano mal começou, mas o cinema internacional está a todo vapor. Com grandes estreias marcadas para o decorrer de 2018, títulos já conhecidos pelo público devem ganhar sequências e, até mesmo, uma nova roupagem neste ano. O EM TEMPO separou uma sequência de filmes para você ficar de olho e não perder nos cinemas este ano. Confere aí!

Pantera Negra - estreia em 15/02



Seguindo o sucesso de bilheteria dos filmes de super-heróis, a nova história do Estúdio Marvel vai contar a ascensão de T'Challa, príncipe do fictício Reino de Wakanda, na África. Após a morte de seu pai, o personagem vivido por Chadwick Boseman tem de enfrentar ameaças de facções dentro do próprio reino. A direção do longa-metragem fica por conta do americano Ryan Coogler, que também assina o roteiro.

Além de Chadwick, o elenco também conta com diversos atores negros que devem dar peso à representatividade do filme, como Michael B. Jordan e a vencedora do Oscar de Melhor Atriz Lupita Nyong'o. O filme tem previsão de estreia para 15 de fevereiro nos cinemas brasileiros e o trailer já está disponível aqui.

Tomb Raider: A Origem - estreia em 15/03

Para os fãs, a aventureira mais famosa dos videogames vai ganhar mais uma obra nas telonas. A personagem originalmente foi interpretada por Angelina Jolie em 2001 e agora ganha vida nas mãos da sueca Alicia Vikander, conhecida por ganhar o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em "A Garota Dinamarquesa", de 2015.

Nesta nova história, a jovem Lara Croft tenta seguir um caminho próprio depois do desaparecimento do pai. Ao receber uma missão secreta dele, ela precisa superar seus limites ao se deparar com a ilha onde o pai foi visto pela última vez. "Tomb Raider: A Origem" chega nos cinemas brasileiros em 15 de março e o trailer já está disponível aqui.

Novos Mutantes - estreia em 13/04

Após a trilogia X-Men, os mutantes mais famosos dos quadrinhos ganham um capítulo bem diferente do usual. Dessa vez, acompanhamos a história de cinco jovens mutantes que estão começando a descobrir seus poderes quando são mantidos reféns em uma instalação. Juntos, eles precisam enfrentar fantasmas do passado e encontrar forças para fugir dos testes científicos.

No elenco, destaque para a jovem Anya Taylor-Joy e para a brasileira Alice Braga, que tem crescido no cinema internacional. O clima de suspense é crescente no trailer e responsabilidade do diretor Josh Boone, conhecido pelo romance "A Culpa é das Estrelas". O longa tem previsão de estreia para 13 de abril no Brasil.

Vingadores: Guerra Infinita - estreia em 26/04

O filme mais aguardado do ano para a galera geek ganhou trailer recentemente e causou comoção na web. Dirigido pelos irmãos Russo, o novo longa traz Capitão América, Soldado Invernal, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Feiticeira Escarlate, Viúva Negra, Hulk, Thor e Pantera Negra no maior desafio enfrentado até então.

O vilão intergaláctico Thanos está em busca de coletar as Joias do Infinito, capazes de poder imensurável, e chega à Terra para encontrá-las. Um dos momentos mais aguardados pelos fãs dos heróis é o encontro com o time dos Guardiões da Galáxia, que ganharam uma sequência nos cinemas no ano passado.

Os Incríveis 2 - estreia em 15/06

A família de heróis mais queridinha da Pixar volta às telonas após 15 anos. O filme de "Os Incríveis" foi lançado em dezembro de 2004 e volta em junho deste ano sob a direção de Brad Bird, mesmo diretor responsável pelo sucesso do primeiro longa. Bird também dirigiu animações como "Ratatouille" e filmes de ação como "Missão Impossível: Protocolo Fantasma".

Pouco se sabe sobre o enredo do novo filme, mas o teaser trailer mostra o Sr. Incrível cuidado do pequeno Jack, que por sua vez descobre seus poderes extraordinários e dá trabalho para o pai. O filme tem previsão de estreia para 15 de junho nos cinemas brasileiros.

Jurassic World: Reino Ameaçado - estreia em 21/06

Para quem estava com saudades do mundo jurássico criado por Steven Spielberg, Jurassic World ganha uma nova sequência neste ano. Estrelado por Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, o novo longa mostra o vulcão da ilha dos dinossauros que volta à ativa inesperadamente. Começa, então, uma corrida contra o tempo para salvar as criaturas e evitar uma nova extinção.

"Jurassic World: Reino Ameaçado" traz o espanhol J. A. Bayona na direção, responsável por "O Impossível", "O Orfanato" e "Sete Minutos Depois da Meia-Noite". O longa tem data marcada para 4 de julho e deve agitar as férias dos fãs da saga "Jurassic Park", que completa 25 anos em 2018.

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindewald - estreia em 15/11

A sequência de "Animais Fantásticos e Onde Habitam" chega às telonas em novembro deste ano e segue o sucesso que da franquia Harry Potter, que ganhou o mundo. A escritora dos livros que originaram a saga, J. K. Rowling, é a responsável pelo roteiro, acompanhada pelo diretor David Yates, que realizou os dois primeiro filmes de Harry Potter.

Nele, o personagem Newt Scamander continua sua saga no mundo bruxo. O filme dá foco na ascensão do criminoso Grindewald, que enfrenta Dumbledore, vivido pelo ator Jude Law. A previsão de estreia do filme é de 15 de novembro nos cinemas brasileiros.

Aquaman - estreia 20/12

O ano de 2018 fecha com chave de ouro com um dos filmes de heróis mais aguardados da temporada. O longa acompanha a história de Arthur Curry, que descobre ser o herdeiro do reino de Atlântida e deve tomar posse do trono para defender o seu povo. No elenco, Jason Momoa e Amber Heard, que também estiveram presente em "Liga da Justiça", do ano passado.

O longa é dirigido por James Wan, conhecido pelo seu estilo obscuro em filmes de terror como "Invocação do Mal" e "Jogos Mortais". Por enquanto, "Aquaman" ainda não possui trailer, mas a data de estreia está prevista para 20 de dezembro deste ano.