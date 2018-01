Palacete Provincial em Manaus terá dia dedicado ao Universo Geek

Manaus - Como parte da programação “Férias no Museu”, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), o Palacete Provincial terá um dia dedicado ao “Universo Geek” com exposição de produtos, exibição de animes, concurso de cosplay, palestras sobre filmes e séries, e grupos de dança “K-Pop”. O evento acontecerá no dia 20 de janeiro, das 9h às 19h, e ainda conta com shows de bandas e foodtrucks.



Um dos idealizadores do evento, Judson Dantas, responsável pelo Museu de Imagem e Som do Amazonas (Misam), explica que a intenção é atrair o público mais jovem aos museus. “Tivemos a ideia de fazer o evento ‘geek’ para um público mais infanto-juvenil e tentar mudar a ideia que as pessoas ainda carregam de que o museu é apenas um lugar para olhar o passado e que não há entretenimento. Teremos grupos de diversas áreas ‘geek’ e o evento será com entrada franca. Esperamos atrair bastante público no dia”, afirma.

Cosplay da princesa Léia do filme Star Wars | Foto: Divulgação

Entre os temas das palestras serão debatidos filmes como o “Star Wars”, séries como “Black Mirror”, além de outras franquias de sucesso, como “Harry Potter”.

Juçara Menezes, que é presidente do fã clube Conselho Jedi do Amazonas – grupo que irá palestrar no evento às 16h, conta que o assunto será o último filme da série, “Os Últimos Jedi”. “O filme fez polêmica por ter dividido os fãs. Muitos gostaram, mas muitos odiaram o último filme, e nós vamos bater um papo para saber o que é bom e o que é ruim. Além disso, vamos trazer cosplays da franquia e esperamos divertir os fãs”, explica.

Outro destaque da programação é a palestra “Black Mirror – Distopia e Tecnologia”, organizada pelos grupos Mapingua Nerd e Plot Twist, que vai abordar as consequências da tecnologia no cotidiano e, também, as relações humanas dentro do contexto da série “Black Mirror”, que ganhou nova temporada recentemente.

Ainda na programação de palestras, estão o grupo do Cine Set, que debate, às 11h, sobre o Universo Marvel nos cinemas, e o Potter Day Manaus, que fala sobre as teorias do próximo filme da franquia, “Animais Fantásticos e Onde Habitam: Os Crimes de Grindelwald”, a partir das 13h. “A Importância das redes de apoio na construção do profissional”, finaliza a série de palestras com um bate-papo entre os ilustradores e desenhistas da Manaus Artist Gang (MAG), House 137 Studio e do grupo Mochila de Prótons, às 17h30.



Animes

Nos intervalos das palestras serão exibidos animes pelo grupo “Anime All”. Guilherme Ferreira, 36, um dos coordenadores do grupo, conta que na lista estão filmes da série “Pokémon” e “Changeman” e “Kamen Rider”.

“Exibiremos no auditório e esperamos juntar toda essa galera de diversas áreas e bater um papo legal. Esse tipo de evento é uma oportunidade para integrar os grupos e fortalecer o segmento ‘geek’”, ressalta Guilherme.

Uma das atrações do evento também é a programação dos grupos de dança “K-Pop”, gênero musical originado na Coreia do Sul. No total, três grupos se apresentam a partir de 13h. Líder do Grupo Gravity, Thay Henry, 22, revela que o conjunto deve apresentar três coreografias no Palacete Provincial.

“Nos shows, os fãs da cultura coreana costumam representar seus ídolos fazendo covers dos artistas K-Pop”. O estilo já ganhou diversos adeptos pelo Brasil e cresceu bastante em Manaus”, diz o líder do grupo, que existe há três anos e participa de competições.

A partir de 13h também começam os shows musicais com as banda Since, Nuwave, Ponto 44 e Banda Mundo Paralelo, que finaliza às 18h.

Exposição de produtos e foodtrucks

O “Universo Geek” ainda vai oferecer uma área de exposição e vendas de produtos, com participação da MAG, Conselho Jedi, Potter Day, Mapingua Nerd, Triangle Store, Marialv Artes Criativas, 137 Studio, One Zone, Almeida PaperCraft, SwordPlay Manaus, RPG4FRIENDS, Retrô Games, Essá Crio, O leiturão e Sebo Edipoeira.

O grupo Almeida Papercreaft vai levar bonecos feitos de papel, em variados tamanhos, inspirados em animes, quadrinhos e videogames. “Fazemos esse trabalho por hobby para expor em aniversários e eventos. Temos bonecos de 30 centímetros até peças em tamanho real de personagens de ‘Cavaleiros do Zodíaco’, ‘Dragon Ball Z’, ‘Legend of Zelda’ e outros”, conta Almeida Chaar Neto, 29, um dos responsáveis pelo grupo.



E para quem ficar com fome durante o evento, o Palacete Provincial ainda vai contar com os foodtrucks do “Merendeiro”, “Rolo Gelato”, “Massa Ki Só” e “Snack Rock Burger”.

Confira a programação

Animes e Palestras



09h – Exibição “Anime All”



11h – Palestra: Cine Set

12h – Exibição “Anime All”

13h – Palestra: Potter Day

14h – Exibição “Anime All”

14h30 – Palestra: Mapingua Nerd e Plot Twist

15h30 – Exibição “Anime All”

16h – Palestra: Conselho Jedi

17h – Exibição “Anime All”

17h30 – Palestra: MAG, House 137 Studio e Mochila de Prótons

18h30 – Exibição Anime All

Dança K-Pop e Cosplay



13h – Grupo Red Rose



14h20 – Grupo Liberty

15h40 – Grupo Gravity

17h – Desfile e Concurso Cosplay

Bandas



13h20 – Banda Since



14h40 – Banda Nuwave

16h – Banda Ponto 44

18h – Banda Mundo Paralelo





