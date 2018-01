Parque Cidade da Criança oferece programação especial de férias

Manaus - Terá início nesta quarta (10), a programação especial de férias do Parque Cidade da Criança que será realizada até o dia 26 de janeiro. Além de muita diversão, brincadeiras e atividades lúdicas, a programação contará com a estreia do espetáculo de teatro "Ari Areia, um grãozinho apaixonado".

Durante todo o período, as atividades terão início às 14h e seguirão até às 18h com pintura facial, shows com personagens infantis, brincadeiras populares, escalada, cineminha, sessão de fotos, Oficina de Origami e o Zumba Family – esta última atividade já começa a ganhar fãs entre os frequentadores do espaço.

“Como orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto, vamos iniciar o ano oferecendo a criançada uma programação especial no Parque Cidade da Criança, que, hoje, é uma referência na cidade de Manaus, pois tem atividades que contemplam toda a família”, ressaltou o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Luiz.

As crianças terão também a biblioteca, o teatro e brinquedoteca para desenvolverem a criatividade e conhecimento. A direção do Parque pretende mudar o formato do local para que a criança esqueça que está em uma sala e tenha o prazer em querer ler histórias e ouvir contos infantis.

“Queremos oferecer o melhor do entretenimento, do lazer e da cultura durante esse período de férias escolar da criançada. Vale lembrar que o Parque da Criança é público, portanto a nossa programação será gratuita e acessível a toda a família. Quem visitar nosso espaço ficará encantado com o que de melhor vamos oferecer”, pontuou a coordenadora do Parque da Criança, Socorro Andrade.

A programação especial de férias será realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), órgão que administra o espaço. O Parque Cidade da Criança está localizado na rua Castro Alves, bairro Aleixo, zona Centro-Sul.

Programação

Quarta-feira, 10/1

14h30 às 18h: Oficina de Criatividade, na Biblioteca;

15h às 16h30: Sessão de fotos com Mickey e Minnie, no Hall de Entrada;

17h: Show Musical Retrospectiva; Anfiteatro.

Quinta-feira, 11/1

14h30 às 16h: Pinturinha Facial, na Praça de Alimentação;

14h30 às 17h: Jogos Lúdicos, na Praça de Alimentação;

16h às 17h: Cineminha, no Anfiteatro;

17h às 18h30: Princesas de Manaus, no Hall de Entrada.

Sexta-feira, 12/1

15h às 16h30: Sessão de Fotos com Personagens da Retrospectiva, no Hall de Entrada;

15h às 17h: Tirolesa;

17h: Show Musical Retrospectiva, no Anfiteatro.

