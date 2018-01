Manaus - As bandas Alaídenegão, Cabocrioulo e Tucumanus promovem, no dia 13 de janeiro, o esquenta do tradicional bloco Cauxi Eletrizado. A folia será realizada a partir das 20h, no Bar Palafita, situado no Centro Cultural Povos da Amazônia, na Bola da Suframa, zona Sul.



Além da atração principal, também sobe ao palco a banda Gramophone, que tem como referências estilos como rock, samba, folk jazz, reggae, blues e música experimental, além de um DJ local. Os ingressos já estão sendo vendidos no Bar, ao valor de R$ 20 e também serão comercializados no dia no evento ao mesmo valor.

Tradição no carnaval amazonense, o bloco Cauxi Eletrizado incorpora canções tradicionais ao estilo alternativo e amazônico que caracteriza os componentes dos grupos.

“Quem já está ansioso para pular carnaval, deve aproveitar a oportunidade do esquenta. Nosso repertório está recheado de marchinhas, sambas e frevos, e quem se jogar na pista com a gente não irá se arrepender”, afirma o guitarrista do bloco, Rafael Ângelo.

O bar

O Palafita é uma casa que enaltece as culturas do Norte e Nordeste, desde as decorações até as apresentações artísticas. Com temática ambiental, o bar adota aspectos de sustentabilidade em sua arquitetura e foi construído com madeira de castanheira reaproveitada.

Serviço

O quê: Bloco Cauxi Eletrizado agita Pré-Carnaval no Bar Palafita

Onde: Bar Palafita, Centro Cultural Povos da Amazônia, na Bola da Suframa, zona Sul.

Quando: 13 de janeiro, a partir das 20h

Ingressos: Vendidos antecipadamente no bar, ao valor de R$ 20.

