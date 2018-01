Teatro Amazonas será aberto à visitação todos os dias

Manaus - A partir deste domingo, dia 14 de janeiro, o Teatro Amazonas, gerenciado pelo Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), abrirá diariamente para visitas guiadas. Além de funcionar de terça a sábado, das 9h às 17h, o local funcionará também aos domingos e segundas-feiras, das 9h às 14h.

A iniciativa busca promover um encontro de amazonenses com espaços culturais e fortalecer os setores de cultura, turismo e economia, segundo o secretário de Cultura, Denilson Novo.

“Nós estamos trabalhando no sentido de potencializar resultados em todas as atividades da SEC. Abrir as portas do Teatro Amazonas para visitantes diariamente é mais uma mudança que promovemos para oferecer aos cidadãos amazonenses e turistas a oportunidade de melhor usufruir dos nossos equipamentos culturais”, afirma.

Nas visitas guiadas, crianças até 10 anos, pessoas com deficiência e pessoas nascidas no Amazonas, mediante comprovação da naturalidade, têm entrada gratuita.

O secretário Denilson Novo reforça que a gratuidade é uma forma de aproximação da população com a cultura do Amazonas.

“O conhecimento da nossa história e a aproximação direta com o maior ícone da cultura do Estado não tem preço. Todo amazonense merece um momento especial no interior do nosso templo das artes”, comenta o secretário.

Os demais visitantes pagam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, militares e acompanhantes de pessoas com deficiência, mediante a apresentação de documentos.

Na visita guiada, o público tem a oportunidade de conhecer o Salão Nobre do Teatro, o Salão de Espetáculos, o Salão Verde de Ópera, onde estão as maquetes de alguns espetáculos encenados no Festival de Ópera; uma maquete do Teatro Amazonas feita com blocos de Lego, o Espelho de Cristal, uma escultura de bronze do artista francês Guadez, a Saleta de Exposição “Arquitetura” e “Seringal”, bustos, sapatilhas e figurinos de Ópera, Camarim Cenográfico e a exposição do bailarino amazonense Marcelo Mourão Gomes.

Serviço

O quê: Visitas guiadas no Teatro Amazonas

Data/hora: De terça a sábado, das 9h às 17h; e domingos e segundas, de 9h até 14h

Local: Teatro Amazonas – Avenida Eduardo Ribeiro, 659, Centro

Entrada: Gratuita para crianças até 10 anos, pessoas com deficiência e amazonenses mediante comprovação de naturalidade. Os demais visitantes pagam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, militares e acompanhantes de pessoas com deficiência, mediante a apresentação de documentos.

