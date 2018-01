Bruna Ambrósio realiza oficina de desenho e aquarela neste sábado

Manaus - Quando a amazonense Bruna Ambrósio começou a desenvolver sua paixão por desenhar, ela não esperava que aquilo pudesse virar sua carreira. O hobby logo virou fonte de renda e agora a artista decidiu mostrar que qualquer um pode aprender técnicas de desenho e aquarela. A oficina ocorre neste sábado (13) e não há pré-requisitos para se inscrever.

"Eu sempre fui autodidata, fui aprendendo sozinha na Internet e, vendo que eu tinha facilidade com as técnicas, passei a investir", explica Bruna. Natural de Borba, município a 148 km de Manaus. A artista começou a ganhar destaque ao postar suas artes nas redes sociais. "Os seguidores começaram a pedir encomendas, principalmente desenhos de casais e convites de casamento".

O hobby logo virou fonte de renda e agora a artista decidiu mostrar que qualquer um pode desenhar | Foto: Divulgação

A aquarela, técnica de pintura que utiliza tinta e água, é um dos focos da oficina ministrada por Bruna. Segundo ela, o efeito é um pouco mais difícil de aprender sozinho e que isso a motivou a incluir na oficina. "Por ser totalmente aguada, eu vi muita gente desistindo de aprender, mas o resultado é bem bacana e atrai muito as pessoas", diz.

Com o objetivo de atender melhor os interessados, o número de vagas para a oficina é de até 15 pessoas e não precisa ter conhecimento prévio ou qualquer outro tipo de pré-requisito para participar. O material também será dado pela artista, com exceção de pincéis de ponta macia. Para realizar a inscrição e o pagamento, basta entrar em contato através do telefone (92) 99166-6364 ou e-mail aquarelabrunambrosio@gmail.com.

