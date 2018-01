Confira os destaques da semana no Cine Casarão

Martírio – Classificação 12 anos | Foto: Divulgação

SINOPSE

Uma análise da violência sofrida pelo grupo Guarani Kaiowá, uma das maiores populações indígenas do Brasil nos dias de hoje e que habita as terras do centro-oeste brasileiro, entrando constantemente em conflito com as forças de repressão e opressão organizadas pelos latifundiários, pecuaristas e fazendeiros locais, que desejam exterminar os índios e tomar as terras para si.

Jonas e o circo de lona – Classificação livre | Foto: Divulgação

SINOPSE

Aos 13 anos de idade, Jonas é filho e neto de artistas de circo. O garoto tem seu próprio circo improvisado, frequentado pelos moradores do pobre bairro onde vive, na Bahia. É ele quem coordena os números, prepara os figurinos, a música e controla os ingressos. Jonas pretende abandonar a escola para se juntar ao tio e viver num circo itinerante, mas a mãe prefere que ele permaneça na escola. No meio desta briga, ele descobre as dificuldades da vida adulta.

O ornitólogo – Classificação 14 anos | Foto: Divulgação

SINOPSE



Fernando (Paul Hamy) é um solitário homem de 40 anos que trabalha como um ornitólogo. Ele decide viajar pelo curso de um rio a bordo de um caiaque, mas quando uma correnteza forte derruba sua pequena embarcação, ele inicia uma jornada sem volta e repleta de perigos.

Redemoinho - Classificação 14 anos | Foto: Divulgação

SINOPSE



Baseado no livro "O Mundo Inimigo – Inferno Provisório Vol. II", de Luiz Ruffato. Em Cataguases, cidade de Minas Gerais, dois amigos acabam se reencontrando após muito tempo separados. Na véspera de Natal, os dois se reúnem para uma conversa regada a muita bebida, que desperta em Luzimar e Gildo, a oportunidade de reavaliar seus caminhos e de falar sobre suas lembranças, seus remorsos e suas alegrias.

Bruxarias – Classificação Livre | Foto: Divulgação

SINOPSE



Malva é uma menina de 10 anos, que leva uma vida tranquila com sua avó e seu bichinho de estimação, Mus, em uma caravana de vendas de produtos medicinais. As fórmulas destes produtos são um segredo ancestral guardado por sua família. O sucesso desperta o interesse de Rufa, a malvada dona de uma fábrica de cosméticos, que decide raptar a vovó da garota para descobrir os ingredientes secretos que ela utiliza em sua produção. Malva, então, parte em busca de sua avó, à medida que vai descobrindo mais sobre a história mágica de seus antepassados.

SERVIÇO

Cine Casarão – Rua Barroso, 279 - Centro

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Horários - 11 a 14 de janeiro de 2018

11/01 – Quinta

16h - Jonas e o circo de lona

18h30 - Martírio

12/01 - Sexta

16h - Jonas e o circo de lona

18h30 - O ornitólogo

20h30 - Redemoinho

13/01 - Sábado

16h - Jonas e o circo de lona

18h30 - Redemoinho

20h30 - O ornitólogo

14/01 - Domingo

17h - Bruxarias

19h - Redemoinho