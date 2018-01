Venda de ingressos para Festival de Parintins 2018 começa dia 18

Manaus - Que o Festival Folclórico de Parintins é sempre um grande espetáculo, ninguém tem dúvida. Não é à toa que para conseguir assistir a esse evento anual é preciso comprar antecipadamente os ingressos, ainda mais esse ano que será comemorado 30 anos do Bumbódromo.

Por isso, o ano mal começou e os amantes do boi-bumbá já vão poder comprar os ingressos para prestigiar o Festival Folclórico, isso porque a venda dos bilhetes começará no dia 18 de janeiro. Inclusive, na mesma data será lançada a campanha intitulada "Parintins, palco do mundo".

A Festa dos Bois será realizada nos dias 29 e 30 de junho e 01 de julho e os ingressos serão vendidos, inicialmente, nas sedes da Amazonbest em Manaus, localizada na rua Nova Prata, 225, Nossa Sra. das Gracas e em Parintins, localizada na rua Vieira Júnior, 754 Centro.

O preço mais barato, na cadeira tipo 2, nas torcidas de Garantido ou Caprichoso, custará R$ 250 por noite. Já no centro da chamada "arquibancada dos turistas", custará R$ 450 por noite. Quem comprar as três noites terá descontos.

Os ingressos para quem é sócio dos bois Garantido e Caprichoso já poderão adquirir os ingressos a partir desta quarta-feira (10), também na sede da empresa AmazonBest.

Bumbódromo

Inaugurado em 1988, o Bumbódromo, construído pelo então e atual governador, Amazonino Mendes, completa 30 anos. O prefeito Bi Garcia tem um projeto pronto para apresentar ao governador.

Ao longo de três noites os bois se revezam nessa histórica arena, durante duas horas e 30 minutos por noite, para recriar o Auto do Boi-Bumbá. O que rege o espetáculo é a temática anual que cada agremiação apresenta, dividida em três subtemas, um para cada noite.

Navios

Se hoje a disputa é uma grande festa com reconhecimento internacional que mobiliza milhares de pessoas e atrai outros milhares de turistas, Parintins está em festa com as novidades na área do turismo. A cidade prepara para receber mais de 30 navios de cruzeiro internacional em 2018. Eles param na cidade e os turistas assistem a shows de Garantido e Caprichoso.

Serviço

