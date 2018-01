Atores amazonenses ganham destaque no cenário nacional

Manaus - Os palcos dos teatros amazonenses têm ficado cada vez menores para os talentos da terrinha. Recentemente, atores locais têm conquistado espaços maiores na cena artística nacional e representado o Amazonas nas telinhas e também nas telonas.

É o caso de Adanilo, que vai estrelar o filme "Marighella", sob a direção de Wagner Moura. O amazonense se mudou para o Rio de Janeiro em 2015 com o objetivo de se aprofundar nos estudos teatrais e acabou caindo na produção cinematográfica de paraquedas. "Eu estudei na Escola de Teatro Martins Pena, a mais antiga da América Latina, e quase não participei de testes, esse não era o meu plano inicial", conta Adanilo.

Na metade do ano passado, ele fez o primeiro teste para o longa-metragem na capital carioca e foi convidado para passar uma semana em São Paulo em uma oficina-teste. No elenco, também estão Seu Jorge, Adriana Esteves, Bruno Gagliasso, Luiz Carlos Vasconcelos, dentre outros.



Para Adanilo, a experiência de trabalhar com o ídolo Wagner Moura tem sido de aprendizado total. "Estou meio apaixonado profissional e artisticamente pelo Wagner", brinca o ator. "É muito bom ver como a dedicação, empenho e vontade fazem muita diferença para um trabalho desse tamanho". Segundo o ator, a visão do diretor é essencial para a produção do filme. "Ele tem uma visão de quem esteve na frente e atrás das câmeras, então sabe o que exigir".

Adanilo | Foto: Divulgação

Marighella



O ator amazonense ainda não pode revelar muito sobre a produção do longa-metragem, mas já adiantou que o filme possui um valor histórico bem importante. "É um filme de época, luta armada, guerrilha, então vai ter bastante ação", contou Adanilo. Os atores já tiveram ensaios e conheceram as locações. A preparação de elenco é assinada por Fátima Toledo, conhecida pelo seu trabalho em filmes como "Tropa de Elite", "Cidade de Deus" e "Centro de Brasil", entre outros.

Carlos Marighella, que dá o título ao filme, foi político, poeta e um dos principais guerrilheiros contra a ditadura militar na década de 60. O filme biográfico conta a trajetória do revolucionário entre os anos de 1964 e 1969, ano em que morreu durante uma emboscada em São Paulo.

Leonardo Bittencourt | Foto: Divulgação

Outros destaques

Além de Adanilo, outros atores amazonenses ganham destaque nos palcos Brasil afora. Recentemente, o ator Leonardo Bittencourt, de 23 anos, foi escalado para a nova temporada da novela teen "Malhação". Depois de passar por uma seleção que envolveu 563 jovens atores de todo o Brasil, ele foi o escolhido para dar vida ao personagem Hugo, de 16 anos.

Um outro destaque amazonense é a atriz Laís Said, que está no elenco da novela "Deus Salve o Rei", que tem gerado buzz nas redes sociais pela semelhança com o seriado norte-americano "Game of Thrones". Inicialmente, a personagem de Laís deve ser apenas uma participação, mas é possível que receba maior destaque com o desenrolar da trama.

Laís Said | Foto: Divulgação

